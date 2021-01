Vergelijking: Samsung Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra? - Apparata

De Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra hebben allemaal eigen voor- en nadelen, die je in dit artikel netjes naast elkaar checkt.

Met de nieuwe Samsung Galaxy S21 serie heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf een uiteenlopende set smartphones uitgebracht. Dan kan de keuzestress het gemakkelijk overnemen. In dit artikel leggen we de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra naast elkaar om je daarbij te helpen. Uiteindelijk zijn er namelijk wat onderscheidende factoren die de doorslag kunnen geven.

Samsung Galaxy S21 vs S21+ vs S21 Ultra

Om te beginnen rust Samsung al hun vlaggenschepen met dezelfde processor en grafische chipset uit. Je bent dus al gelijk verzekerd van fantastische performance met de nieuwste Snapdragon 888. Of ja, Exynos 2100 bij ons.

Ook qua display zit je sowieso gebakken. De basisuitvoering en het plus-model hebben een 1080p scherm, al zijn al die pixels bij de S21+ wel een beetje uitgesmeerd. Die laatste is namelijk bijna net zo groot als de Ultra. Het topmodel is daarentegen voorzien van een 1440p scherm en ruim een kwart meer pixels per inch.

Ook wat betreft RAM en opslagruimte zien we dezelfde tendens; de Galaxy S21 en S21+ doen het met dezelfde hoeveelheden werkgeheugen en opslag, terwijl de Ultra uitpakt op dat gebied. Qua camera’s wederom hetzelfde verhaal; nagenoeg dezelfde setup voor het instapmodel en de plus-variant, absolute knallers voor de Ultra.

Er mist wat

Ook mag voor alle toestellen gezegd worden dat Samsung wat mij betreft de plank misslaat; de Galaxy S21 ondersteunt geen uitbreidbaar geheugen meer; iets wat tot nu toe altijd een groot pluspunt voor Samsung was. Ook is het snelladen achteruit gegaan én levert Samsung geen brick meer in de doos. Daarvoor is de prijs overigens wel een beetje omlaag gegaan. Desalniettemin zonde!

Plus is voor niemand?

Dat roept toch wel de vraag op, voor wie is het Plus model precies weggegeld? Er zit exact €200 tussen iedere uitvoering (basismodellen). Maar met de extra €200 voor de Galaxy S21 Plus krijg je alleen een groter (iets minder scherp) display, een grotere batterij en een ietwat betere camera-setup. Kortom, alleen voor gebruikers die per se een gigantisch scherm willen of net die extra boost in camera-performance, hebben eigenlijk iets aan de Plus.

Instapper of premium knaller

Dus dan blijven er nog de standaard Galaxy S21 en S21 Ultra over, die allebei wat plus- en minpunten hebben. De basis S21 is bijvoorbeeld waar voor je geld qua performance, ondanks de ietwat teleurstellende batterij. De Ultra spaart kosten noch moeite, maar is uitzonderlijk prijzig. Uiteindelijk kan de S-Pen-ondersteuning voor die laatste misschien nog een doorslag geven?

Oordeel vooral zelf, want hieronder check je de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra allemaal naast elkaar: