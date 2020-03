Top 3 dikste nieuwe Android 11 features

Android 11 komt op basis van de tweede Developer Preview met een hoop toffe nieuwe snufjes. Dit zijn de hoogtepunten.





We weten dat het nieuwe besturingssysteem van Google eraan zit te komen. Maar wat Android 11 precies met zich mee zal brengen was nog redelijk onduidelijk. Nou ja, op deze geweldige AirDrop-achtige deelfunctie na dan. De tweede Developer Preview-versie (DP2) schijnt licht in de duisternis. Dit zijn de 3 dikste nieuwe features die Android 11 zal introduceren.

Aanpasbare touch-sensitiviteit

Laten we aftrappen met een handige randfunctie: Android 11 zal gebruikers de mogelijkheid geven om de aanraak-gevoeligheid van hun smartphone aan te passen. Tot voorheen was dit een Samsung-feature die op sommige toestellen aanwezig was.

Straks wordt dat een algemene Android-feature. Vooral mensen met een dikke screen protector zullen deze feature tof gaan vinden. Zo gaan tikken en swipes eventueel wat minder snel verloren door de dikke laag plastic op je scherm.

Notificatiegeschiedenis

Ook krijgt Android 11 een feature die stiekem al in het systeem zit ingebakken, maar niet gemakkelijk toegankelijk voor de gemiddelde gebruiker. De notificatiegeschiedenis maakt het mogelijk om gemiste meldingen en notificaties terug te zien. Wanneer je namelijk (al dan niet per ongeluk) een notificatie weg hebt geswipet maar later toch benieuwd bent wat dat nou precies was, is deze feature handig.

Screen recording

Tot slot maken Android-gebruikers zich op voor inheems screen recording. Er zijn natuurlijk apps van derden die je scherm kunnen opnemen, maar vaak zijn dergelijke apps een beetje sketchy. Android 11 zal het mogelijk maken om ‘legitiem’ je scherm te recorden.

Handig als je bijvoorbeeld je ma wilt uitleggen waar ze op moet tikken om de touch-sensitiviteit wil aanpassen. Of bij het troubleshooten van problemen. Google graaft met deze functie overigens ook een beetje hun eigen graf, want post-Android 11 zullen we veel inheemse schermopnames zien waar bugs en crashes mee getoond worden.