Trailer: Wonder Woman 1984 en Gotham Knights

DC Fandome presenteert twee keer een unieke trailer voor de komende Marvel film en game. Kijk maar!

Door Covid-19 was de het fan-event DC Fandome een virtueel event. Dat maakte de premières voor de Marvel-fans niet minder interessant. Van zowel die nieuwe Wonder Woman film (Wonder Woman 1984) als de komende Gotham Knights co-op game werd een nieuwe trailer getoond. De Gotham Knights trailer was zelfs een wereldprimeur. Wij laten jou natuurlijk meegenieten.

Wonder Woman 1984

Het eerste deel van de nieuwe Wonder Woman films kwam in 2017 uit en speelde zich af in de periode van de Eerste Wereldoorlog. Voor de tweede film ruilt men die setting in voor de jaren ’80, uiteraard zonder dat de hoofdpersonen tekenen van ouderdom vertonen. Dit leidt ertoe dat we in de film een hoop retro-scenes kunnen verwachten. Ook de rivaliteit tussen Wonder Woman en Cheetah gaat gewoon door. Zoals je in de trailer kunt zien komt er een intense clash op een wel heel bijzondere locatie.

Voor de fans was het verder een gebruikelijke presentatie. Men mocht virtueel vragen stellen en er was ook een boodschap van Lynda Carter, die in de originele jaren ’70 tv-serie speelde.

Naast Wonder Woman 1984 en de al eerder besproken indrukwekkende trailer van de nieuwste Batman-film (die je hier kunt zien) trakteerde men de fans op nog een bijzondere trailer.

Wereldpremière Gotham Knights trailer

Rondom Gotham Knights was veel te doen. De superheldengame zou eerst in 2019 uitkomen, maar werd toen verplaatst naar 2020. Door Covid-19 volgde verder uitstel en de echte fans vroegen zich af of zij nog in de huid van hun favoriete superheld konden kruipen. Met de wereldpremière van de trailer is die vraag nu beantwoord.

In de game kruip je naar keuze in de huid van Robin, Nightwing, Batgirl of Red Hood. Batman zelf lijkt overigens te ontbreken. Als een van deze vier superhelden moet je samen met jouw bondgenoten orde scheppen in de chaos in Gotham City nadat Dark Knight overleden is. Dat gaat natuurlijk niet zonder de nodige acties en gevechten. Je zal alle superheldenkrachten nodig hebben om het op te nemen tegen The Court of Owls en Mr. Freeze, die we in de trailer ook voorbij zagen komen. Het leuke is dat je ook invloed krijgt op de ontwikkeling van de rol van de superhelden in de game. Je kunt dus zelf meebepalen. Hoe dit werkt zie je in Deze volledige ‘walk through trailer’.

Waar en wanneer kan je de nieuwe Marvel-superhelden tegenkomen?

Wonder Woman 1984 zal vanaf 1 oktober (ook in Nederland) vooralsnog alleen in de bioscopen te zien zijn. Of de film dan of later ook bij één of meer streamers te zien is, is nog niet duidelijk. Gamers moeten wat langer geduld hebben. Gotham Knights is aangekondigd voor 2021, zonder een specifieke datum te noemen. Ook is nog niet duidelijk of het een ‘exclusive’ zal worden of een cross-platform release.

Afbeelding: Warner Bros (YouTube still)