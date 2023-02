Twitter, Instagram en Facebook willen dat je betaalt voor sms-controle

Een extra beveiligd account is binnenkort niet meer mogelijk via sms als je geen betaalde abonnementsdienst afsluit. Na de aankondiging van Twitter, laten ook Facebook en Instagram weten dit voorbeeld te volgen. Vanaf volgende week wordt de nieuwe dienst op Instagram en Facebook getest in Australië en Nieuw-Zeeland. De abonnementen zullen vanaf 11,99 dollar worden aangeboden, vooral gericht op influencers en andere contentmakers.

Gebruikers van Twitter zullen per 20 maart merken dat de niet-betalende accounts geen tweestapsverificatie functie meer hebben. Lees in dit artikel meer.

Hoe werkt tweestapsverificatie?

De tweestapsverificatie wordt ook wel 2FA genoemd. Het is een extra beveiligingslaag voor je account. In plaats van dat je alleen je wachtwoord bij het inloggen hoeft in te voeren, is er nu ook een code of beveiligingssleutel die je in moet vullen. De makkelijkste manier om de 2FA te gebruiken is via je sms. Het enige wat je hoeft te doen is je telefoonnummer invullen. Vervolgens ontvang je een unieke code via de sms. Veilig, zo zou je denken. Toch is niks minder waar.

2FA via sms echt zo veilig?

Om een paar redenen is deze manier van inloggen geen veilige optie. Volgens de directeur van beveiligingsbedrijf ESET Nederland, Dave Maasland, is 2FA via de sms een niet-versleuteld protocol. Als je beschikt over de juiste apparatuur, is onderscheppen van de code en meelezen mogelijk. Wel moeten hackers er meer moeite voor doen dan wanneer je alleen je wachtwoord in hoeft te voeren.

Als hackers het echt op jou gemunt hebben, kan er contact op worden genomen met je provider. De hacker doet zich dan voor als slachtoffer. Een veelgebruikte smoes is zeggen dat de simkaart het niet meer doet.

Authenticatie-app dé oplossing?

Een minder gemakkelijke optie dan via een sms, is een tweestapsverificatie via een authenticatie-app. Grote spelers als Google en Microsoft bieden deze app gratis aan. Hier wordt elke keer wanneer je in wilt loggen een unieke code aangemaakt om in te kunnen loggen.

Hoe het werkt? Je hoeft maar één keer de authentiecatie-app te downloaden om deze te kunnen gebruiken. Download eerst de gratis Google Authenticator of Microsoft Authenticator, beschikbaar op iOs en Android. Voeg vervolgens de verschillende accounts toe waarbij je de 2FA in wilt schakelen. De combinatie van sterke en unieke wachtwoorden met de 2FA is een goede beveiliging. Wel blijft het belangrijk dat je voorzichtig bent en nooit je wachtwoorden of 2FA-codes deelt met anderen.

Al in 2022 werd bekend uit een interne memo van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, dat er hard wordt gewerkt aan functies om geld te verdienen met hun socialemedia-apps.