Twitter meer gebruiksactiviteit dan ooit: CEO

Ondanks, of misschien dankzij de concurrentie van Threads, knalt het aantal gebruikers en gebruiksuren van Twitter omhoog, met record na record. Hoe kan dat?

Twitter bevindt zich niet voor het eerst in zwaar weer. Twitter, en vooral Twitterbaas Elon Musk, kennen zowel vurige liefhebbers als gezworen vijanden. Een tussenweg lijkt er niet echt te zijn. Ook komen er steeds meer kapers op de kust om de marktpositie van Twitter over te nemen. Maar opmerkelijk genoeg gaat het qua bezoekersaantallen alleen maar beter met Twitter. Wat is er aan de hand, en werkt de strategie van rivaal Mark Zuckerberg wellicht juist averechts?

Entropie wint altijd

Voor eenieder die niet heeft zitten slapen tijdens een thermodynamica-college, of scheikundeles op de middelbare school, is duidelijk hoe machtig de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica is. Ruwweg geparafraseerd houdt dit in: een systeem streeft altijd naar de maximale wanorde, oftewel vrijheid.

Musk kan van veel dingen beschuldigd worden, maar niet van het brengen van orde en rust. Op Twitter is altijd wat te doen. Is het niet het verketteren van andersdenkenden, dan is het wel de zoveelste rel waarbij Musk vaker wel dan niet een hoofdrol speelt. Zoals de bokswedstrijd, die hij al dan niet aan zou gaan met rivaal Mark ‘Zuck’ Zuckerberg.

Threads, een slap aftreksel van Twitter

“Foute” influencers (volgens Zuckerberg) krijgen ook een interstitial die potentiële volgers waarschuwt toch vooral niet te volgen.

Vergeleken hiermee is Facebook, en de nieuwste activiteit Threads, erg saai. Een hyperactieve censuur, gecombineerd met een Overton window dat meer weg heeft van een wc-raampje dan een panoramavenster, maakt dat alleen voor de meer brave en vooral: niet te eigenwijze mens, het hier langer dan enkele uren uithoudt zonder verbannen te worden om vaak arbitraire redenen. Vooral transgenderkritische personen moeten het ontgelden.

Ook krijg je advies op Threads om bepaalde controversiële groepen en personen niet te volgen. Het zou me persoonlijk niet verbazen als in een volgende incarnatie van deze laatste creatie van Zuckerberg je sociale kredietscore hierdoor ook negatief beïnvloed worden.

En anders dan de (sinds de overname door Musk) vrij milde bans op Twitter, betekent dit ook echt een permanente ban, waarbij je ook de toegang over je Instagram account kwijtraakt. Eigenlijk kennen we dit soort strenge censuur alleen van China en Rusland. En van Facebook, tijdens het hoogtepunt van de coronaepidemie.

Kortom: genoeg redenen m.i. dus om te kiezen voor Twitter boven Threads. Vervelende Twittergebruikers kan je blokken (de aanbevolen methode voor de meer fijnbesnaarde zielen), rapporteren (voor hen die zich identificeren als lamprei) of terugpakken met harde argumenten, waarna ze hopelijk afdruipen. Waarmee we weer terugkomen op de Tweede Hoofdwet en de opperheerschappij van de entropie.

Aantal Twittergebruikers groeit mysterieus

Threads groeit snel. Steeds meer gebruikers van Instagram installeren de Threads app. Hierbij kan Zuckerberg profiteren van het enorme aantal gebruikers van Instagram. Toch lijkt de groei nu aan het afvlakken. Bij het schrijven van dit artikel zijn er 108 miljoen gebruikers. Niet zo heel verrassend, “zuck” (zoals Zuckerberg zich op Threads noemt) hevelt eenvoudig Instagram gebruikers over naar Threads.

Opmerkelijker is echter de sterke groei van het aantal Twittergebruikers. Het aantal volgers van top tien accounts als dat van @elonmusk zelf en de Indiase president @narendramodi groeiden de afgelopen maand met meer dan 20 procent, een typische Instagram celebrity als @Cristiano (de voetballer met als achternaam Ronaldo) zelfs met 50 procent. De meest waarschijnlijke verklaring is dat er behoorlijk wat Instagram gebruikers de geneugten van Twitter aan het ontdekken zijn.

De verklaring, weer volgens hardcore Musk fans: vrijheid. Ook de Elon zelf lijkt deze mening toegedaan. Gaat entropie toch winnen van Zuckerbergs 2 miljard gebruikers van Instagram en Facebook? Of vreet het enorme sociale media-imperium van Zuckerberg Twitter op met huid en haar? We zullen het zien.