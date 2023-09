Twitter/X binnenkort mogelijk geen gratis dienst meer

Je weet het maar nooit met Elon zijn ideeën. De ene keer kondigt hij een besluit aan om het vervolgens compleet te vergeten. Een andere keer steekt een rechter of een medewerker of zakenpartner er een stokje voor. Maar soms gaat Musk in hyperfocus en rebrand hij in (te)korte tijd een merk met wereldwijde bekendheid tot een enkel Unicode symbool. Dit maal heeft Elon tijdens een gesprek met de Israeilische premier Benjamin Netanyahu onthult dat het bedrijf in de richting van een volledig betaalde dienst gaat.

“Een kleine maandelijkse betaling”

Sinds de overname van Twitter door Elon Musk gaat het bedrijf van storm naar storm. Adverteerders lopen weg vanwege een enorme afname in content moderatie waardoor advertenties soms naast posts van onder andere neonazi’s komen te staan. Als pleister op de bloedende wond introduceerde Musk Twitter Blue, dat nu X Premium heet. Het lijkt niet veel te hebben geholpen, en kan het bedrijf op de lange baan zelfs geld zijn gaan kosten. Toch geeft Musk aan dat deze nieuwe zet niets met geld te maken heeft, maar met zijn oude aartsvijand: Twitterbots.

Het inzetten van bots op platformen zoals Twitter/X is aantrekkelijk omdat men ze met een minimale investering in kan zetten. Er hoeft maar één sukkel in je crypto scam te trappen en je maakt winst. Elon zijn redeneren is dat wanneer iedereen moet betalen voor een Twitter/X account, het inzetten van bots niet meer rendabel is. Musk heeft niet aangegeven aan welk bedrag hij zit te denken, maar het moet in ieder geval om een klein bedrag gaan. Musk kennende zal de hoogte van dat bedrag voor invoering nog aardig fluctueren.

Wanneer Twitter/X daadwerkelijk over moet gaan op een volledig betaald model werd niet gezegd. Het idee spookt in ieder geval al langer door het hoofd van Elon. Al in november van vorig jaar bracht hij het onderwerp ter sprake. Als Twitter Blue/X Premium een indicatie moet geven zijn maar weinig gebruikers bereid om geld op te hoesten voor het gebruik van het platform. Definitieve cijfers zijn er niet, maar volgens een raming komt het aantal betalende gebruikers niet boven de miljoen uit. Contrasteer dat met de 550 miljoen maandelijkse gebruikers die Musk meent te hebben.

Musk toont nieuwe cijfers

Tijdens het gesprek toonde Musk tevens een hele rits aan nieuwe cijfers. Zo ziet Twitter/X volgens hem nu maandelijks zo’n 550 miljoen gebruikers die tezamen elke dag goed zijn voor 100 tot 200 miljoen posts (de nieuwe algemene term voor Tweets). Gek genoeg gaf Musk niet aan welk deel van deze gebruikers opgemaakt zijn uit de door hem zo gehate bots.

Tevens is het niet mogelijk deze cijfers te vergelijken met de gebruikersaantallen op het platform pre Musk. Twitter gebruikte namelijk een eigen methode die zij “average monetizable daily active user” noemden, of mDAU. Waarmee het aantal dagelijkse views geteld wordt waarop advertenties zichtbaar kunnen zijn.

Netanyahu vraagt Musk antisemitisme op zijn platform in toom te houden

Netanyahu zal als enig staatshoofd van een grotendeels Joodse natie met lede ogen hebben toegezien hoe Musk karakteristiek laconiek om is gegaan met aantijgingen van stijgend antisemitisme op Twitter/X. Niet voor niets bracht hij het onderwerp ten sprake en vroeg hij Musk antisemitisme te verwerpen. Musk liet zich niet zo makkelijk vangen en gaf aan een balans te willen treffen. Elon vertelde persoonlijk tegen antisemitisme te zijn, maar dat hij het vrije woord als het hoogste goed ziet.

Het is een typisch antwoord van Musk, en ook nog een overduidelijke leugen. Musk is persoonlijk verantwoordelijk voor een recente golf van antisemitisme op het platform door tekeer te gaan tegen George Soros. Soros, een Amerikaanse zakenman van Joodse origine, is over de hele wereld favoriet doelwit van xenofoben. Hij heeft volgens Musk maar 1 doel: het omverwerpen van de gevestigde (witte, mannelijke, hetero en vaak Christelijke) wereldorde. Soros “haat de mensheid” volgens Musk, die hem vergelijkt met superschurk Magneto, een personage dat “toevallig” ook joods is.

Ook wat het vrije woord betreft, is Musk Hypocriet met een hoofdletter. Zo twijfelde hij geen moment om posts te verwijderen die de Turkse quasi-dictator Erdogan niet zinnen. Ook spant hij momenteel een rechtszaak aan tegen de Anti-Defamation League. Deze organisatie heeft een rapport gepubliceerd dat hard maakt hoezeer haatzaaien is toegenomen op het platform sinds de overname door Musk. Kennelijk valt dit volgens Musk niet onder het vrije woord, dat is ondergeschikt aan het financiële belang van zijn bedrijf. Ook het goede recht van adverteerders om te kiezen met wie zij zaken doen trekt Musk herhaaldelijk in twijfel. Niet het vrije woord staat voor Elon bovenaan, maar vooral zijn eigen, waardeloze woord.