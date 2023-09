Twitter/X gaat biometrische gegevens verzamelen

Twitter/X is van plan biometrische gegevens van gebruikers te gaan verzamelen. Het gaat onder andere over gezichtsscans en vingerafdrukken. Dat blijkt uit een recente update van het privacybeleid. Mensen die kiezen te betalen voor X premium (het voormalige Twitter Blue), kunnen straks een selfie en een ID aanleveren voor verificatie. Het herziene beleid geeft tevens aan dat X wellicht gegevens over je werkgeschiedenis en je opleiding(en) gaat verzamelen.

Nieuw beleid gaat in op 29 september

Het nieuwe beleid zal eind deze maand ingaan. Het lijkt er niet op dat de gemiddelde Twitter/X gebruiker zich zorgen hoeft te maken dat Elon straks je vingerafdruk in het register heeft. Het lijkt in dit geval exclusief te gaan over verificatiemethoden voor premium gebruikers. Dat is in ieder geval wat het bedrijf aan de BBC heeft verteld. Zaken als foto’s en vingerafdrukscans zullen hiertoe worden gekoppeld aan gegevens die van een meegeleverde foto van je identiteitsbewijs worden gehaald.

Twitter/X wordt mogelijk vacaturebank

In de beleidsupdate staat dat Twitter/X mogelijk persoonlijke informatie gaat verzamelen zoals werkgeschiedenis, opleiding, werkvoorkeuren, vaardigheden, sollicitatieactiviteit en het immer nebuleuse ‘engagement.’ Met deze gegevens wil Twitter/X, het lijkt, een soort van vacaturebank worden. De overname van tech recruitment agency Laskie door Twitter/X afgelopen mei is nu een stuk beter te begrijpen.

Expliciet vermeld in de update wordt dat Twitter/X je mogelijk vacatures aan gaat raden en dat het mogelijk jouw gegevens gaat verstrekken aan derden. Zo kan het bijvoorbeeld een werkgever op de hoogte stellen naar welke vacatures jij kijkt zodat deze beter kunnen zoeken naar potentiële werknemers. En uiteraard zegt Twitter/X de gegevens te zullen gebruiken om je meer “relevante” reclame te laten zien. We zullen afwachten of ze daar in Europa ook mee weg komen.

Weer een stap richten allesapp

Musk maakt er geen geheim van wat zijn einddoel is. De miljardair wil van Twitter/X een app maken waar je alles kan doen, van je bankzaken en job hunten tot je verwonderen waarom mensen op de app waar jij je bankzaken doet zulke racistische dingen zeggen. Onlangs melde Musk via Xeet dat de app een belfunctie gaat krijgen. Zodoende zou Twitter/X een soort wereldwijd adresboek moeten worden. Wanneer deze functie wordt geïntroduceerd is nog niet bekend. Musk heeft er nogal een handje van de wereld te beloven en pas veel later, of gewoon niet, te leveren.

Twitter/X voorzien van een banenmarkt moet in dergelijk licht gezien worden. Of Twitter/X werkelijk een betere dienst kan leveren dan gespecialiseerde banen websites is nog maar de vraag. Een alles app is leuk wanneer je de eigenaar bent van die app en iedereen afhankelijk is van je monopolie. Maar dergelijke constructies zijn zelden goed voor de consument.