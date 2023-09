Twitter/X krijgt 2200 claims aan de broek van voormalige werknemers

Vrijwel gelijk na Musk zijn overname van Twitter begonnen de ontslagrondes. Maar om deze actie draconisch te noemen zou een belediging zijn voor de 7e-eeuwse Atheense wetgever aan wiens handelen we de term te danken hebben. Volgens Musk zelf heeft ruim 80% van de werknemers het veld moeten ruimen. Toen Elon het platform overnam, werkten er 8000 mensen, in april jongstleden waren dat er nog maar 1500. Een flink aantal van deze ontslagen werknemers is nu betrokken bij de 2200 zaken die lopen tegen het voormalige Twitter. De reden? Musk komt weer eens niet over de brug met de beloofde centen.

De miljardair zonder cash

Het is inmiddels een patroon te noemen, in ieder geval waar het Musk en Twitter/X samen betreft. Ondanks de door Elon vermeende staat waarin het bedrijf in oktober 2022 zou hebben verkeerd, kon het de rekeningen nog betalen. Inmiddels klepperen er nogal wat schuldeisers aan de bus bij het hoofdkantoor. Denk aan huurbazen die klagen over maanden aan achterstallige huur en advocaten die niet worden betaald voor hun verdiensten. Tel daarbij op de gestaag groeiende club aan voormalig werknemers (niet te verwarren met X-werknemers) die menen nog centen te moeten krijgen.

“Over mijn lijk!” zegt Elon dan en ook nu denkt hij door simpelweg niet te betalen zichzelf uit de nesten te kunnen werken. De 2200 zaken stapelen zich op doordat Musk weigert de rekeningen te betalen die nodig zijn om de zaken van start te laten gaan. Elke rechtszaak kost zo’n 2000 dollar om op te starten, waarvan doorgaans 400 dollar voor rekening van de werkgever is, in dit geval dus Twitter/X. Voor alle zaken tezamen lopen de kosten inmiddels in de miljoenen. De advocaten van Twitter/X menen dat het bedrijf de kosten niet hoeft te betalen. Ze zijn immers niet verplicht om dergelijke zaken via arbitrage op te laten lossen. Maar het staat volgens de advocaten van de betrokken werknemers uiteraard vrij om zelf over de brug te komen met de resterende centen.

500 miljoen aan resterende ontslagvergoeding

De werknemers die slachtoffer werden van de massale ontslagrondes vragen niet zonder reden om geld. Volgens beleid dat in 2019 is opgesteld door Twitter, krijgt elke werknemer wiens contract verscheurd wordt twee maanden basissalaris plus een week aan loon voor elk volledig jaar dat er voor het bedrijf is gewerkt. Maar volgens de aanklacht kregen ontslagen werknemers hoogstens een maand aan salaris mee en in vele gevallen zelfs helemaal niets. Musk wilde met de zet geld besparen, maar heeft kennelijk niet gedacht aan de ontslagregeling, of het interesseert hem gewoon niets.

Alles bij elkaar moet het bedrijf naast de 3,5 miljoen aan juridische kosten nog met zo’n 500 miljoen aan achterstallig loon over de brug komen. Musk toont geen enkele indicatie dat hij over zal gaan tot betaling en dus heeft zijn bedrijf nu te maken met duizenden claims. Om Elon ook zijn rechtmatige aandeel in de arbitragekosten te laten betalen, hebben voormalige werknemers overigens een nieuwe zaak aan moeten spannen.

“Kostenbesparingen”

Musk leert momenteel wat de eerste regel is van ‘poverty finance.’ Namelijk, je rekeningen niet (kunnen) betalen is nogal duur. Best ironisch om dat te moeten leren als rijkste man op aarde. Musk kan ondertussen hele complexen verwarmen met alle documentatie die verscheidene rechtbanken hem hebben gestuurd. In februari van dit jaar liepen er al zes zaken tegen Twitter vanwege onbetaalde rekeningen. Onder meer een privéjet transportdienst, een consultancybureau en een eventplanning en productiebedrijf moesten nog centen zien van Musk.

Dan is er nog een reeks aan kantoren waar sinds de overname geen huur meer voor wordt betaald. Een rechtszaak waar Forbes in juni al over berichtte, stelde dat er voor 600.000 dollar aan achterstallige huur open stond. En dat was niet de eerste keer. Ook huurbazen van Twitter panden in Oakland, Boston, Seattle, London en San Francisco zagen ineens de betalingen stoppen.

Musk heeft aangegeven dat hij in een poging om Twitter/X weer winstgevend te maken flink het mes in de uitgaven heeft gezet. Op de korte termijn kan dat wellicht de schijn van winstgevendheid creëren, maar zoals vele arbeidersgezinnen hebben geleerd door de jaren heen: de rekeningen halen je altijd in. Het is te hopen dat de gevolgen van dergelijk gedrag voor de rijkste man op aarde proportioneel zijn aan het leed wat de kleine man er van heeft ondervonden. Musk heeft in ieder geval herhaaldelijk aangegeven dat het hem allemaal geen zier interesseert.