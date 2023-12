Uitgaven van TikTokgebruikers behalen de 10 miljard dollar

TikTok is geen app die in rustig vaarwater dobbert. De reguliere zorgen rondom social media, verslaving aan de app zelf en de risico’s van het internet an sich, helemaal wat jongeren betreft, gelden dubbel voor een app zo populair als TikTok. Dan is er nog het feit dat TikTok afkomstig is uit China, wat de app bij de oorlogshavikken tot een oneindige frustratiebron maakt. Jongeren lijkt het allemaal maar weinig te interesseren. De eeuwige drang der jeugd om er vooral maar bij te horen zorgt ervoor dat er nagenoeg geen Zoomer meer rondloopt zonder de app op te telefoon.

Het resultaat is een véritable goudmijn voor ByteDance, ontwikkelaar van TikTok. Uitgaven op de app zijn recentelijk de tien miljoen dollar gepasseerd, een unikum voor een app die geen mobile game is. Naar verwachting duurt het niet lang meer voordat TikTok de best verdienende app ooit zal worden.

Een simpel videoplatform

Je vraagt je misschien af hoe een social media platform als TikTok zo ontzettend veel geld weet te genereren. Het is niet alsof gebruikers moeten betalen voor alle dansfilmpjes die ze consumeren. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet over inkomsten uit reclames of het verkopen van gebruikersgegevens. De genoemde 10 miljard betreft enkel uitgaven gedaan door gebruikers.

Om je favoriete TikTok-gebruikers een financieel steuntje in de rug te geven, kan je ze een tip geven. Dit gebeurt in de vorm van coins die je kan kopen van TikTok. De gebruikers kunnen deze cadeautjes kunnen door de content creator weer gecashed worden. Ook in het maken van korte filmpjes gaat nu eenmaal tijd zitten. Des te meer geld een content creator uit TikTok haalt, des te meer tijd ze spenderen aan het maken van content. Kortom, er is meer content die de gebruikers kunnen consumeren.

Dat is de theorie. Praktijk is dat ook het “communistische” China tegenwoordig vol overgave het kapitalisme beoefend. 50% van de prijs van een setje coins gaat regelrecht de oorlogskas van TikTok in. Gezien consumenten dagelijks zo’n 11 miljoen dollar uitrekken voor tips loopt het bedrijf flink binnen.

Het record komt in zicht

TikTok voegt zich nu bij een kort rijtje apps die het is gelukt de tien miljard te kraken. De andere vier zijn allemaal games: Honor of Kings van Tencent, Monster Strike van Mixi, Clash of Clans van Supercell en het nog altijd populaire Candy Crush, tegenwoordig eigendom van Activision Blizzard.

Candy Crush Saga is vooralsnog de meest lucratieve app wat gebruikersuitgaven betreft. De app heeft gedurende het gehele bestaan de gebruikers 12 miljard dollar afhandig gemaakt. Het lijkt er op dat TikTok al in 2024 de 15 miljard zal gaan passeren. Veel concurrentie op social media gebied heeft TikTok voorlopig niet. Tinder en YouTube lopen beiden een paar miljard achter.