Van kalender naar de navi met Android Auto

Slimmigheden maken het gebruik van Android Auto een stuk makkelijker, bijvoorbeeld de kalender en navigatie integratie.

De komst van Android Auto en Apple Carplay is natuurlijk ontzettend prettig. Geen gedoe met het bedienen van je smartphone, maar dit alles netjes en mooi geïntegreerd in het scherm van je voertuig. Zo nu en dan komen beide fabrikanten met updates voor de systemen. Dit keer heeft Google nieuws voor Android Auto, met nieuwigheden voor onder andere de kalender.

Het loont nu extra om locaties toe te voegen als je gebruik maakt van de Google kalender app in Android. Je kunt met een nieuwe update in Android Auto namelijk direct de navi starten vanuit de kalender. Met een paar tikken ben je onderweg naar de volgende afspraak. Geen gedoe met het intikken van een adres, wat onnodige tijd kost.

Verder heeft Google bekendgemaakt dat het techbedrijf samenwerkt met ontwikkelaars om nieuwe apps en categorieën sneller naar Android Auto te brengen. Het is nog niet bekend om welke apps het gaat, dus dat is even afwachten. De nieuwigheid dat de kalender in elk geval een stuk slimmer samenwerkt met Android Auto is al heel fijn nieuws met deze update. Het is afwachten wat de rest gaat brengen.