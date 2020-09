Vanaf dit moment kun je iOS 14 op de iPhone downloaden - Apparata

Vandaag komt iOS 14 naar de iPhone en kun je deze gratis downloaden. Als het goed is heb je echter nog geen melding gekregen dat de update klaarstaat.

Dat heeft er namelijk mee te maken dat Apple de update in stapjes uitrolt. Het is gebruikelijk dat techbedrijven dit doen. Door een update per regio uit te rollen voorkomt men overbelasting van de server. Dit kan tot gevolg hebben dat een download ontzettend langzaam verloopt of erger, dat je de update helemaal niet goed ontvangt.

Voor de Nederlandse tijdzone is het zo dat je iOS 14 vanaf 19:00 kunt downloaden op je iPhone of iPad. Voor de beste ervaring is het vaak beter om even te wachten na dat moment. De kans is alsnog groot dat veel mensen om 19:00 meteen op de download knop rammen. Ook kan het zijn dat je stipt om 19:00 de update nog niet kan binnenfietsen. Het is slechts een kwestie van geduld, want de update komt er vanavond zeer zeker aan.

Speel je op safe dan is het altijd het beste om even te wachten. Vaak bevatten eerste versies van zo’n nieuw OS nog wat (kleine) bugs. Mocht dat het geval zijn met iOS 14, dan komt het techbedrijf vaak binnen enkele dagen met een nieuwe update. Door enkele dagen te wachten haal je een verbeterde versie binnen zonder die tussenstap te maken. Kun je nu echt niet wachten op iOS 14, dan staat het je vrij om natuurlijk de nieuwste versie van iOS gewoon te downloaden. (via Macrumors)