Veel eigenaren van EV’s willen terug naar benzine of diesel

Wereldwijd zijn autofabrikanten hard in aan het zetten op de elektrische auto. Dergelijke ontwikkelingen worden aangewakkerd door beoogde wetgeving die prioriteit geeft aan het elektrificeren van het wagenpark. De Europese Unie wil bijvoorbeeld dat er per 2035 enkel nieuwe auto’s worden verkocht met nul CO₂-uitstoot. Om de overstap aantrekkelijk te maken voor de autorijder, zijn er vele subsidiepotjes opgesteld en is er flink geïnvesteerd in infrastructuur.

Desondanks heeft een groot deel van de elektrische autorijders nu al heimwee naar de muffe geuren van de verbrandingsmotor. Volgens onderzoek van S&P Global Mobility wil een groot deel van de ondervraagde autorijders bij de volgende auto weer terug naar benzine of diesel.

Te duur, te weinig actieradius en laadstress

Elektrische auto’s zitten bomvol nieuwe technologie, en dat maakt ze duur. Tel daarbij op de toch al hoge prijzen voor grondstoffen van elektrische componenten en het aanhoudende chiptekort, en je komt uit op een heftig prijskaartje. Voor veel mensen is elektrisch rijden simpelweg te duur.

Ook blijft de actieradius voor veel mensen een groot probleem. Deze is vaak aanzienlijk kleiner dan bij vergelijkbare benzine en dieselauto’s. Daarnaast is het vaak een stuk grilliger. Om maar niet te spreken over hoe bijvoorbeeld een Tesla liegt over de actieradius van haar auto’s. Bij koud weer trekt de batterij van je EV vaak sneller leeg dan anders en bij extreem heet weer hebben batterijen het nog veel zwaarder.

Ondanks dat er steeds meer laadpalen in het straatbeeld verschijnen, blijft het voor EV-rijders vaak lastig om op tijd er één te vinden. Laadstress is het gevolg, wat erger wordt gemaakt door de kleinere actieradius. Zelfs wanneer je op tijd een laadpaal weet te vinden, is het soms lastig te achterhalen wat je moet betalen. Of het nu leuk is of niet; bij de pomp weet je precies hoeveel pijn je in je portemonnee gaat krijgen.

Tesla de uitzondering

De uitslag van het onderzoek is niet helemaal zo desastreus als het lijkt, aangezien er niet voldoende rekening wordt gehouden met meerdere voertuigen in een gezin. Zo kan bijvoorbeeld de nieuwe benzineauto niet de dagelijks gebruikte EV voor woon-werkverkeer vervangen, maar het boodschappenkarretje dat al op benzine reed. Toch is er reden tot zorg. Helemaal wanneer men de cijfers van Tesla rijders buiten beschouwing laat.

Dan geeft namelijk bijna de helft van de ondervraagde autorijders aan dat de volgende aankoop geen elektrische auto zal zijn. Op Tesla na hebben alle fabrikanten kennelijk te maken met een loyaliteitsprobleem waar het hun elektrische auto’s betreft. Tesla is erin geslaagd een soort van brand loyalty te creëren gelijkend aan Apple. De hoge prijs en relatief matige prestaties worden weggewuifd ten faveure van het alles overstijgende imago van het merk.