Verrassing: Bitcoin door psychologische grens

Ook de aandelenkoersen gaan boven verwachting goed.





Zoals we zagen worstelt de Bitcoin al enige tijd met de psychologische grens van $ 7.000,-. Eerder deze week zagen we al dat de koers op een tweesprong stond en dat deze wel eens zou kunnen exploderen. Vanmorgen was er een verrassing toen de Bitcoin inderdaad een stijgende lijn inzette en opvallend gemakkelijk de grens van $ 7.000,- passeerde.

De live cryptokoersen, die ik vandaag om 9.45 uur vastlegde laten zien dat de Bitcoin vooralsnog stand houdt en dat de andere belangrijke cryptomunten daar positief op reageren. Hier zie je de actuele stand van zaken.

De Bitcoin-koers in dollars bedraagt momenteel $ 7.064,28. Dat stable coin Tether (USDT) negatief presteert is ook een gunstig teken.

Hoewel het nog wat vroeg is om een directe oorzaak aan te wijzen is het wel opvallend dat de aandelenkoersen in de Amerikaanse markt ondanks berichten over een crisis ook positief reageren. Analisten verwachten dat de oorzaak gezocht mag worden in het steunprogramma dat de Amerikaanse overheid uitrolt en waarmee Amerikaanse gezinnen een tegemoetkoming van minimaal $ 1.200,- tegemoet kunnen zien.

De vooruitzichten voor de Bitcoin lijken ruimte voor groei te bieden. Als men de koers boven $ 7.000,- weet te houden liggen de volgende sterke weerstanden pas rond $ 7.600,-. Er lijkt dus ruimte voor een mooi weekend.