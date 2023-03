Verwachte films en series april 2023 Videoland

Ben je een liefhebber van Amerikaanse films en series? Kijk je graag naar series en films afkomstig van eigen bodem? Of een reality-serie? Dan is een abonnement nemen op Videoland het overwegen waard. Vanaf 4,99 euro per maand sluit je een abonnement af, met een gratis proefperiode van 14 dagen.

In ons eerdere artikel lees je de verwachte films en series in april 2023 op Netflix. Heb je een abonnement op Videoland? Lees dan hier verder.

Film: Mocro Maffia: Tatta

Al bijna een jaar is er geen nieuw seizoen online gekomen van Mocro Maffia. Gelukkig kwam afgelopen najaar het nieuws dat er een nieuwe film op Videoland komt. Mocro Maffia: Tatta is vanaf 28 april te streamen op Videoland. Tatta, één van de hoofdpersonages, schakelt de hulp in van zijn broer. Er is alleen één probleem: zijn broer zit achter slot en grendel in de Hongaarse gevangenis. Het lukt Tatta zijn broer Otto vrij te krijgen. Samen komen ze in een groot wespennest terecht.

Bekijk hier alvast het verhaal achter Tatta.

Serie: De Marine

De serie De Marine geeft een kijkje achter de schermen bij de Nederlandse Koninklijke Marine. In Nederland en in het buitenland ondersteunt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. Van de Nederlandse krijgsmacht is de Koninklijke Marine het oudste onderdeel. Ben je benieuwd naar deze zesdelige realityserie? Vanaf 12 april is het te zien op Videoland.

Live: Glory 85

Glory is een internationale kickboksorganisatie, opgericht in 2012 te Singapore. De organisator heeft het event de Glory Grand Prix toegevoegd aan het Heavyweight toernooi. De winnaar van het toernooi zal een mooi bedrag van 500 duizend dollar mee naar huis krijgen. In 2012 wist de Nederlandse Semmy Schilt de kampioenstitel binnen te slepen. In 2014 was het de beurt aan Rico Verhoeven. Hij heeft inmiddels 10 titelverdedigingen gespeeld. Op 29 april is de finale te zien van de kickbokswedstrijd.

We moeten dus nog even geduld hebben tot Glory 85 live te zien is op Videoland. Een kleine troost voor de echte liefhebber: je kunt alvast de persconferentie, zie video hieronder, bekijken om alvast in de stemming te komen.

Documentaire: Chasing Beauty

Om werkzaam te zijn als model moet je minstens een leeftijd van 18 jaar hebben. Je kunt je vanaf je 14e levensjaar inschrijven bij een modellenbureau. De leeftijdsgrens is ingevoerd omdat niet alles in de modellenwereld over rozengeur en maneschijn gaat. Achter de glossy covers van bekende magazines als Vogue en Glamour ligt een onbekend gebied. In deze 90 minuten durende documentaire – te zien vanaf 6 april op Videoland – krijg je een eerlijk inkijkje in de wereld als model. Je hoort onder andere gecensureerde verhalen wat je als model ervoor over moet hebben om aan de top te kunnen staan. Is dat het allemaal waard?

Check in de video hieronder alvast de trailer.