Verwachte films en series op HBO Max in april 2024

In april 2024 komt er weer een nieuwe reeks films en series naar streamingdienst HBO Max. Van meeslepende films tot spannende mini-series. Ontdek in dit artikel de line-up van nieuwe films en series die je niet mag missen.

The sympathizer (mini-serie)

Deze satirische spionagethriller is een tv-bewerking van het gelijknamige boek van Viet Thanh Nguyen en speelt zich af tegen het einde van de Vietnamoorlog. Rond deze tijd vlucht een spion naar de Verenigde Staten om zich daar te vestigen in een vluchtelingengemeenschap van Zuid-Vietnam. Onder andere kersverse Oscar-winnaar Robert Downey Jr. en Sandra Oh spelen bijrollen in deze serie met in totaal 7 afleveringen. Vanaf 14 april is deze serie te bekijken op HBO Max. Bekijk hieronder alvast de trailer.

https://youtu.be/DXJ0Cx9GeGs

The zone of interest (film)

Onder meer genomineerd voor 5 Oscars en winnaar van het filmfestival van Cannes, vertelt The zone of interest het verhaal van een op het eerste oog doorsnee Duits gezin dat in een villa aan een grote rivier woont. Op het eerste gezicht lijkt het een gelukkig gezin met vader, moeder en kinderen. Echter blijkt de vader van het gezin kampcommandant Rudolf Höss te zijn en grenst de tuin van de villa aan het beruchte concentratiekamp Auschwitz.

De film speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en vertoont de Holocaust zoals deze nog niet eerder is vertoond. Ondanks het confronterende onderwerp is dit geen film die je wilt missen. Deze film weet op een bijzondere manier niet alleen het beeld, maar vooral ook het geluid van een concentratiekamp weer te geven. De serieuze ondertoon van dit waargebeurde verhaal en het spectaculaire gebruik van geluid maakt dit een film die je van begin tot eind volledig in spanning houdt. Je kunt deze film bekijken vanaf 5 april. Bekijk hieronder alvast de trailer:

Conan O’Brien Must Go (serie)

De voormalig host van de Conan Late-night show, Conan O’Brien komt terug met een nieuwe reisserie als vervolg op zijn eerdere reisserie, Conan without Borders. In 4 afleveringen bezoekt O’Brien Noorwegen, Thailand, Argentinië en Ierland. Hier ontmoet hij fans van podcast waarmee hij op komische wijze leuke gesprekken en discussies aangaat.

Onderweg laat hij op een grappige wijze verschillende landen zien en worstelt hij op een bijzondere manier met de lokale culturele gebruiken. Zo maakt hij er zijn persoonlijke missie van om de naam Conan populairder te maken in Ierland. De comedy serie komt 18 april online. Kijk hieronder alvast de trailer:

The Jinx Part Two (documentaire serie)

Deze serie is een vervolg op de gelijknamige HBO-serie the Jinx, acht jaar geleden uitgebracht. De serie vertelde het spannende verhaal van Robert Durst en de vele doden die hij achterliet. Nadat Durst in de serie de beroemde woorden uitsprak: “ik heb ze allemaal vermoord, natuurlijk” leidde het eerste deel van deze serie uiteindelijk tot zijn definitieve veroordeling.

In dit vervolg brengen dezelfde makers nieuwe geheimen naar boven en ligt het nare verleden van Robert Durst opnieuw op tafel. Een spannende serie dat een waargebeurd verhaal verteld van een man met een gruwelijk verleden. Een verhaal wat nog lang niet uitverteld is. Vanaf 21 april te zien op HBO Max. Bekijk hieronder alvast de trailer:

