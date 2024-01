Verwachte series en films in februari 2024 op Prime

In februari 2024 kun je weer uitkijken naar spannende releases op Prime. Benieuwd naar de nieuwe series en films die gepland staan? Hier is een overzicht van de verwachte titels waar wij het meest naar uitkijken!

Mr. and Mrs. Smith (Seizoen 1)

Mr. and Mrs. Smith, het bekende huurmoordenaars duo gespeeld door Angelina Jolie en Brad Pitt. Vanaf februari 2024 is er een serie te zien over deze twee. Mr. and Mrs. Smith zijn een getrouwd koppel die beide door een andere organisatie ingehuurd zijn om elkaar te vermoorden. Maar ze weten dus niet van elkaar dat het huurmoordenaars zijn. In de serie wordt de rol van John Smith gespeeld door Donald Glover. Maya Erskine neemt de rol vanJane Smith op haar.

Het eerste seizoen van Mr. and Mrs. Smith moest eigenlijk in 2023 al uitkomen. Door stakingen in Hollywood is het wat vertraagd. Nu is het vanaf 2 februari te zien op Prime.

Bekijk hieronder alvast de trailer:

De Prank Show (Seizoen 1)

Liefhebbers van Stuk TV opgelet: Giel de Winter gaat een nieuw programma presenteren. In De Prank Show gaat Giel zowel bekende als onbekende Nederlanders voor de gek houden. Met een verborgen camera prankt hij verschillende mensen in de supermarkt, op het terras of bij de sportvereniging. Hoewel de pranks nog niet bekend zijn, is het al wel bekend dat onder anderen Jim Bakkum, Bas Smit en Stefan Jurriëns flink te grazen genomen gaan worden.

Giel de Winter is een Nederlandse Youtuber en presentator die zijn carrière begon bij Stuk TV. Van het uitvoeren van een wekelijkse opdracht is het ondertussen uitgegroeid tot het grootste Nederlandstalige YouTubekanaal met een contract bij Talpa. Het team hebben al meerdere programma’s mogen maken en nu dus ook voor Prime.

Benieuwd naar wie Giel allemaal voor de gek gaat houden? Vanaf 2 februari is het te zien bij Amazon Prime Video. Check hier alvast de trailer:

Expats (Seizoen 1)

Expats is een nieuwe serie op Prime waarin drie Amerikaanse vrouwen worden gevolgd in hun leven als expat in Hong Kong. Het verhaal is gebaseerd op het boek ‘The Expatriates’ van Janice Y. K. Lee. De levens van de vrouwen kruisen elkaar na een familietragedie. Maar wat gebeurt er als de grens schuld en slachtofferschap vervaagd?

De rol van Margeret, een van de hoofdpersonages in de serie, wordt gespeeld door Nicole Kitman. Na het daverende succes van ‘Nine Perfect Strangers’ heeft het platform besloten nog eens met haar in zee te gaan. De eerste aflevering van Expats is 26 januari 2024 al te zien. Het vervolg kan je vanaf februari vinden op Prime.

Zie alvast de trailer van deze serie hieronder:

This Is Me…Now (Film)

This Is Me Now, het nieuwe album van Jennifer Lopez is net uit. Maar nu komt er ook nog een film aan! De verwachte film gaat het album op een nieuwe manier tot leven brengen. In eerste instantie zou de film alleen gebruikt worden om het maakproces van het nieuwe album op beeld te krijgen. In de trailer is te zien dat het veel meer is dan dat. In de film krijgen we bijvoorbeeld te zien hoe de vorige huwelijken van J’Lo stuk zijn gelopen en hoe ze nog altijd de liefde na jaagt. Vorig jaar was de zangeres al te zien in ‘The Mother’, een Netflix film, maar nu krijgt ze ook op Prime haar eigen film. De film wordt verwacht op 16 februari 2024.

Bekijk de trailer van This Is Me…Now hier:

