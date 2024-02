Verwachte series en films in maart 2024 op Prime

Maart 2024 brengt een nieuwe golf aan entertainment naar Prime Video. Van hilarische komedies tot meeslepende documentaires: ontdek in dit artikel de line-up van nieuwe films en series die je niet mag missen.

Ricky Stanicky (Film)

Op zoek naar een luchtige film? Op 7 maart komt “Ricky Stanicky” beschikbaar onder de meesterlijke regie van Peter Farrelly. Onder andere Zac Efron, John Cena en Anja Savcic vervullen een grote rol. Het verhaal gaat over drie vrienden die een neppe vriend bedenken, genaamd Ricky Stanicky. Elke keer als de mannen behoefte hebben aan tijd voor zichzelf, vertellen ze Ricky te gaan zien. Uiteraard komt deze leugen uit, wat zorgt voor hilarische momenten. Kortom, deze film belooft een onvergetelijke en humorvolle reis vol onverwachte wendingen en misverstanden. Bekijk hieronder alvast de trailer:

Invincible (Seizoen 2)

Houd je meer van aantrekkelijke animatie, dan is Invincible misschien jouw ding! Deze serie, met een indrukwekkende IMDb-rating van 8.7, heeft zich bewezen als een ware publiekstrekker. Op 14 maart 2024 komt het vijfde deel van seizoen 2 online op Prime.

Ontdek waarom “Invincible” zoveel lof heeft ontvangen en waarom het zijn reputatie als een meesterwerk in het animatiegenre waarmaakt. Door de complexe verhaallijnen, gelaagde personages en meeslepende actiescènes wordt deze serie getild naar een nieuw level. Lees hier meer over “Invincible” en krijg een voorproefje van wat je kunt verwachten in de laatste aflevering. Of bekijk hieronder alvast de trailer:

Road House (Film)

Rond de maand maart af met een ware adrenalinekick door op 21 maart 2024 de actie-thriller “Road House” te ervaren. Deze remake is meesterlijk geregisseerd door niemand minder dan Doug Liman. Het originele verhaal draait om uitsmijter Patrick Swayze die het in een bar aan de stok kreeg met Ben Gazzara: een corrupte zakenman. In de remake volg je de hoofdrolspeler – gespeeld door Jake Gyllenhaal – die het opneemt tegen de maffiabaas. Nu al benieuwd geworden? Bekijk de trailer hieronder:



