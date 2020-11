Video: OPPO X 2021 heeft automatisch uitrolbaar display! - Apparata

Screen @OPPO

OPPO introduceert met de X 2021 een volledig nieuwe vormfactor waarbij het scherm (in je hand) uitrolt tot klein tablet. Dit moet je zien.

Dit is geen oefening; Voor het eerst in een lange tijd zien we een compleet nieuwe smartphone vormfactor. OPPO toont tijdens hun eigen Inno Day evenement de X 2021, een smartphone met automatisch uitrolbaar scherm. Niks uitklappen, met een swipe tovert je smartphone zichzelf om tot tablet!

OPPO X 2021

Tijdens een eigen evenement toont het Chinese smartphonemerk een gloednieuw concept in de vorm van de OPPO X 2021. Standaard is het een ogenschijnlijk normale smartphone van 6.7-inch (16:9).

Maar met een één swipe transformeert het toestel ogenschijnlijk magischerwijs in een 7.4-inch tablet (20:9). Door middel van een oprolbaar scherm en een gemotoriseerd uitrolsysteem genaamd Roll Motor Powertrain wordt het scherm groter of kleiner.

Zoals uit de onderstaande hands-on blijkt, kun je de OPPO X 2021 op twee manieren uitrollen. In eerste instantie swipet de gebruiker simpelweg over het scherm. Later zien we ook een swipe over de buitenkant van het toestel. Dat suggereert dat er een externe touch pad aan de zijkant zit, waarmee de vormfactor kan worden aangepast.

Vooralsnog kunnen we niet garanderen dat OPPO daadwerkelijk de X 2021 op de markt gaat brengen. De naam lijkt te duiden op een release ergens volgend jaar. Het evenement van OPPO is er daarentegen meer voor het tonen van concepten, niet per se het aankondigen van nieuwe toestellen.

Veel voordelen

Toch spreek ik volgens mij niet alleen voor mezelf als ik zeg dat het heel tof zou zijn als de OPPO X 2021 ooit in de winkel ligt. Het is een vormfactor met een hoop voordelen tegenover de huidige opvouwbare smartphone.

Denk aan de scharnieren; in plaats van open en dicht, rolt het mechanisme het scherm simpelweg uit. Daarbij lijkt het binnenwerk helemaal afgeschermd te zijn, waardoor vuil minder gemakkelijk in het mechanisme kan komen. Ook heb je niet één strakke vouw midden door je scherm. Het flexibele display rol aan de zijkanten uit, wat het minder aannemelijk maakt dat je iets van vouwen en kreukels zult blijven zien.

