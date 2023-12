Video toont mogelijk werkende flashcards voor de Nintendo Switch

De prijzen van de Nintendo consoles liggen hoog, aangezien het Japanse bedrijf doorgaans niet zo gortig is met kortingen. De meeste mensen nemen daarom maar genoegen met wat ze wel kunnen betalen. Je hebt er altijd een paar met de durf en de kunde om zich op de hoge digitale zeeën te begeven. Nintendo zal het niet leuk vinden, maar toch lijkt het erop dat het iemand is gelukt om flashcards aan de praat te krijgen op de Nintendo Switch.

Video op Twitter/X toont voor het eerst werkende flashcards

Ervan uitgaande dat de video geen trucage betreft, is het iemand gelukt om games vanaf een flashcard te spelen op de Switch. Het is niet de eerste keer dat het iemand is gelukt om pirated games te spelen op de Switch. Wel is het de eerste keer dat het via een flashcard op een niet-gemodificeerde Switch kan. Hoe dat is gelukt, is niet precies duidelijk. Op de video is alleen te zien dat elke keer wanneer de flashcard in de gleuf geplaatst wordt de gedownloade games rouleren.

De video is op social media geplaatst door iemand geplaatst die zegt deze te hebben gekregen van een beta tester van de flashcard. Deze worden naar verluidt in januari op de markt gebracht en moeten werken op alle type Switch consoles. Het moet geen verschil maken voor welke regio je Switch is of welke firmwareversie deze draait.

Nintendo neemt piraterij erg serieus

De strijd tussen zij die games piraten en de grote bedrijven beperkt zich niet tot Nintendo. DRM software is overal, en van tijd tot tijd lopen er grote rechtszaken. Ook beperken de hackers zich niet tot de games zelf. Zo had Rockstar meerdere keren te maken met de publicatie van materiaal van het nog niet uitgebrachte GTA VI.

Nintendo is doorgaans wel net iets feller dan haar collega’s. Het ging bijvoorbeeld met grof geweld achter een verkoper van chips waarmee je een Switch kan kraken. Met een gekraakte Switch kan je vervolgens illegale software gebruiken op de console. Deze verkoper, genaamd Gary Bowser, heeft twee jaar achter de tralies doorgebracht. Inmiddels is hij vrij, maar nog altijd hangt hem een flinke boete boven het hoofd. De mensen die de flashcards op de markt willen brengen zullen dan ook goed op hun passen moeten letten.