Volgende OnePlus Nord steelt van 8T en Apple (gelekt) - Apparata

De aankomende OnePlus Nord SE leent duidelijk van Apple, maar neemt ook de monsterbatterij van de 8T over.

Na de OnePlus Nord wist het Chinese smartphonemerk heel goed dat ze budget goud in handen hadden. Recentelijk kwamen ze daarom alweer met de tweede lading Nord-smartphones, de N10 en N100. En OnePlus is nog lang niet klaar, want we krijgen nu alweer informatie over de volgende, de OnePlus Nord SE. Dat wordt een budgettoestel met een Apple-naam en een 8T topbatterij.

OnePlus Nord SE

Het smartphonemerk werkt aan een nieuwe smartphone in de budget-lineup met de noemer Nord SE, zo meldt AndroidCentral. Insiders laten aan het medium weten dat het merk overduidelijk geïnspireerd is door Apple met de SE-benaming. Waar de iPhone SE overigens de goedkoopste iPhone is, gaat OnePlus met de Nord SE juist voor een kleine upgrade.

Zo zou het toestel worden uitgerust met een AMOLED paneel; een stapje vooruit ten opzichte van de N10-serie. Het aankomende toestel neemt wel de Snapdragon 765G over van de originele Nord.

Killer batterij

Maar de voornaamste upgrade vindt op het gebied van de accu plaats. Naar verluidt krijgt de Nord SE namelijk een 4500mAh met 65W opladen. Daarmee krijgt het toestel dezelfde batterij-specs als de OnePlus 8T. Dat betekent volledig opladen binnen 40 minuten.

Over een releasedatum beschik het medium niet, maar de insider zou wel hebben gezegd dat de OnePlus Nord SE kort na de OnePlus 9 aangekondigd wordt. Naar verluidt kijken we volgend jaar maart naar de aankomende OP smartphone, dus dat zou de aankomende SE ergens in het voorjaar plaatsen. Het zal interessant zijn om te zien welk prijssegment het toestel gaat bekleden.