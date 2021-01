Waarom app Parler uit de App Store én Play Store is gegooid - Apparata

Naast de fysieke wereld staat ook de virtuele app-wereld in brand nadat social medium Parler uit de App Store en Play Store verbannen is.

Het komt zelden voor dat Google en Apple op één lijn zitten, maar wat betreft het verbannen van apps gaat dat altijd wel goed. Zo werd eerst Fortnite unaniem uit de respectievelijke virtuele winkels geknikkerd. Nu is het de beurt aan Parler, een relatief onbekende app in Nederland. Op wereldwijde schaal is het daarentegen een behoorlijke stap dat Parler uit de App Store én Play Store is gehaald.

Waarom Parler uit App Store en Play Store is gehaald

Parler is een relatief kleinschalig sociaal medium dat de laatste tijd behoorlijk in trek is bij conservatieve Amerikanen. Of zoals Wikipedia het beschrijft: “Parler heeft een grote gebruikersbasis van Donal Trump-aanhangers, conservatieven, complotdenkers en rechtsextremisten.”

Kortom, een plek waar internetgekkies en regelrechte racisten hoogtij konden vieren. Na de verbanning van Donald Trump op z’n beetje ieder sociaal medium hing het al in de lucht en is ook Parler uit de Google Play Store en Apple App Store verwijderd.

Maar het is niet per se het faciliteren van rechtse denkbeelden of zelfs gare complottheorieën die de verbanning rechtvaardigen. Volgens Google (via XDA-Developers) is het vooral het gebrek aan filtering.

Om onze gebruikers te beschermen op Google Play, hebben we altijd aan apps gevraagd of ze user-generated content modereren om extreme content die bijvoorbeeld aanzetten tot geweld te kunnen verwijderen. Alle ontwikkelaars stemmen hiermee in. We hebben Parler dan ook meermaals herinnerd aan deze gebruikersvoorwaarden in de afgelopen maanden.

Om eenzelfde reden gooit Apple de app ook uit de App Store. Er zou te weinig gedaan worden aan het filteren van content die aanzet tot geweld. In het vervolg op het statement is Google overigens heel erg duidelijk dat elke vorm van meningsuiting in principe mag. Zolang geweldpleging maar niet het doel is, is er dan ook niets aan de hand. Maar kennelijk heeft Parler te weinig gedaan om dit te voorkomen.

De verbanning komt natuurlijk wel op een extreem kantelpunt in de Amerikaanse politiek. Deze week bestormden aanhangers van Trump het Capitol in Washington; wederom op basis van berichten met aanzetting tot geweld.