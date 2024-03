Waarom het straks niet meer mogelijk is om je HBO Max account te delen

Vanaf 2025 gaat Warner Bros, Discovery, de aanbieder van HBO Max, stappen nemen om het delen van accounts tegen te gaan. Het is nog niet duidelijk hoe deze maatregel er precies uit komt te zien. Ook bestaat er tot op heden onduidelijkheid over welke markten de consequenties hiervan het meest zullen voelen. HBO Max sluit hiermee aan in een rijtje met andere streamingdiensten die sinds 2023 maatregelen nemen om het delen van accounts tegen te gaan.

Delen met familie: mag dit wel of niet?

Volgens Bloomberg is Warner Bros van plan om vanaf volgend jaar strenger te gaan controleren en maatregelen te gaan doorvoeren. Dit is in lijn met eerdere plannen van het bedrijf in 2023. Toen paste HBO Max ook al de gebruiksvoorwaarden aan. Waar het eerder mogelijk was om je account te delen met ‘naaste familie’, is dat nu niet meer toegestaan. Dit is aangepast naar “leden van hetzelfde huishouden”. Ook staat in de gebruiksvoorwaarden van HBO Max dat Warner Bros het recht heeft om ’toegang te wijzigen of functies uit te schakelen’.

Wanneer het bedrijf naar eigen oordeel heeft kunnen vaststellen dat er misbruik plaatsvindt van een account, kan HBO Max je de toegang tot je account ontnemen. Dit betekent in de praktijk dat als HBO Max besluit je toegang te wijzigen, dat je per direct moet stoppen met het gebruiken van het platform.

Tot nu toe is het alleen gebleven bij het aanpassen van de gebruikersvoorwaarden van HBO Max. Er zijn tot dusver geen actieve stappen ondernomen om actief het delen van account buiten huishoudens te beperken. Het is ook nog niet duidelijk wat de precieze maatregelen vanaf 2025 zullen zijn en of ze überhaupt toepasbaar zijn op gebruikers van het platform in Nederland. Mogelijkerwijs gaat HBO Max dezelfde stappen als Netflix en Disney Plus volgen. Netflix wist afgelopen jaar succesvol het delen van accounts tegen te gaan.

HBO volgt andere streamingdiensten

In 2023 startte de bekende streamingdienst Netflix met het invoeren van een extra toeslag voor klanten die hun account delen. Ook hier stond in de gebruiksvoorwaarden dat het niet toegestaan is om een account te delen met iemand van buiten je eigen huishouden. Netflix wist te achterhalen of gebruikers uit hetzelfde huishouden kwamen door middel van IP-adressen en apparaat-ID’s. Als deze nummers niet overeen komen met de gebruiker die het abonnement heeft afgesloten, krijgt de gebruiker die meelift een bericht van Netflix. In dit bericht wat je ontvangt van Netflix wordt de meeliftende gebruiker verzocht om zelf een abonnement af te sluiten.

Ook streamingdienst Disney Plus gaat binnenkort vergelijkbare maatregelen daadwerkelijk doorvoeren. Wanneer je op een account films of series streamt, terwijl dit account niet van jou is krijg je ook een bericht van het bedrijf. Vergelijkbaar met Netflix, kan je vanaf dan ook een toeslag betalen om een account te delen met iemand van buiten je huishouden. Hoe hoog deze toeslag bij Disney Plus gaat zijn is nog niet bekend gemaakt.

Vanaf 2025 is de kans groot dat ook HBO Max vergelijkbare stappen gaat zetten. Je kunt dan waarschijnlijk niet zomaar je account op HBO Max delen met andere personen. Alleen als deze personen bij jou op hetzelfde adres wonen. Indien je gebruik wilt blijven maken van HBO Max, doe je er verstandig aan om je inloggegevens niet meer delen met mensen die niet in jouw huishouden zitten.

Wil je meer weten over de streamingdienst HBO Max?