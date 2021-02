Warzone en Black Ops Cold War hebben HEEL je PS4 nodig - Apparata

Als je de drie recente Call of Duty’s, Warzone, Modern Warfare en Black Ops Cold War wilt spelen, staat letterlijk heel je PS4 vol.

Met seizoen 2 komt veel lekkers naar Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone. Helaas is extra lekkers ook gelijk extra data. Activision waarschuwt in een blogpost daarom zelf dat de nieuwste Call of Duty’s bij elkaar letterlijk heel je standaard PlayStation 4 opslagruimte nodig hebben. Je leest het goed, met Black Ops Cold War, Modern Warfare en diens broertje Warzone staat heel je PS4 vol. Er is gelukkig een eventuele oplossing.

Warzone en Black Ops Cold War gebruiken heel je PS4

Fans van Call of Duty weten ondertussen dat de franchise een hoop goed doet, maar compressie en compact geschreven code horen daar niet bij. Als je Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone geïnstalleerd hebt (dus standaard inclusief Modern Warfare (2019)), heb je letterlijk de volledige 500GB van je PS4 nodig.

Hoewel Activision alleen de PS4 benadrukt, zouden ook alle kleine varianten van de Xbox One vol staan met de meest recente CoD’s. Ook Microsoft geeft hun oude consoles standaard 500GB mee.

Om de content van seizoen 2 te downloaden – en de games dus überhaupt te kunnen spelen – moeten gamers daarom handmatig ruimte gaan maken. Activision stelt voor dat je een van de drie games verwijdert als je ze niet speelt. Thanks!

How to: Ruimte vrijmaken

Daarnaast kun je handmatig delen van de respectievelijke spellen verwijderen. Door op je rechter stick te klikken (R3) ga je naar File Management. Daar kun je onderdelen als de Multiplayer, Singleplayer, Survival en andere modi verwijderen van alle games. Die tip geldt trouwens ook voor PC; via het tandwieltje kun je via Modify Install onderdelen van de Call of Duty’s verwijderen.

Uiteindelijk is het natuurlijk absurd dat drie games bij elkaar bijna 500GB aan ruimte nodig hebben. Spelers klagen al sinds Modern Warfare over de absurde hoeveelheid ruimte die ze beschikbaar moeten hebben. Het ziet er daarentegen niet naar uit dat de ontwikkelaar/uitgever iets aan het (letterlijk) gigantische probleem gaat doen.

Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone seizoen 2 zijn nu live op alle platformen, maar voor oude consoles zoals dus de PS4 is dus een beetje micro-management nodig. Onder andere nieuwe wapens, nieuwe maps, nieuwe zombie-modi en nieuwe operators komen naar de games.