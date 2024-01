Wat zijn de belangrijkste e-mailmarketing trends van 2024 voor ondernemers?

Ondanks alle beschikbare sociale media kanalen is e-mailmarketing nog steeds één van de beste manieren om in contact te komen met je doelgroep. In deze e-mails kun je content delen zoals nieuwsberichten, aanbiedingen, bevestiging van aankopen of een tevredenheidsonderzoek. In de meeste mails worden nieuwsberichten gestuurd naar de klant met het laatste nieuws, inclusief aanbiedingen. In de meest ideale situatie wordt de ontvanger van je e-mail je (nieuwe) klant. Wanneer je e-mailmarketing op de juiste manier inzet, kun je op afstand (online) bouwen aan een duurzame relatie.

In het jaar 2024 worden er nieuwe trends verwacht op het gebied van e-mailmarketing. In deze blog lees je de vijf belangrijkste trends.

Trend #1: Gebruik maken van kunstmatige intelligentie

Met behulp van openingspercentages kan je inzien hoeveel ontvangers van de mail jouw gestuurde bericht daadwerkelijk lezen. Aangezien anno 2024 het dagelijkse e-mailvolume gemiddeld meer dan 100 stuks betreft, is het moeilijk op te vallen. Hier kan onder andere kunstmatige intelligentie(AI) je bij helpen. AI kan bijvoorbeeld opvallende onderwerpregels verzinnen die goed bij de ontvanger aan zal slaan. Daarbij kan de zogenoemde AI Segmentatie je helpen bij het automatiseren van verschillende afzonderlijke segmenten binnen je contactenlijst.

Trend #2: Less is more

In de praktijk is het nog niet zo eenvoudig om daadwerkelijk op te vallen tussen de grote hoeveelheid emails. Eén van de belangrijkste trends om in 2024 rekening mee te houden is ‘less is more‘. Houd je mails zo beknopt mogelijk en deel geen overbodige informatie. In de meest ideale situatie hoeft de ontvanger van de email geen eens te scrollen.

Trend #3: Actuele en persoonlijke content

‘One size fits all” is in 2024 toch wel echt voorbij! Goede mails zijn persoonlijk voor de ontvanger. Maak gebruik van handige personalisatie tooling, artificial intelligence, machine learning en Custom Data Platforms om de ontvangen inzichten om te zetten in content.

Daarnaast is het belangrijk dat de content die in een mail staat, past bij de actuele situatie van de ontvanger van de mail. Dit wordt ook wel realtime content genoemd. Met dit type content speel je in op actuele gebeurtenissen. Verkoop je bijvoorbeeld accessoires voor auto’s en is er een storm op komst? Dan kun je realtime content inzetten door tips te geven die afgestemd zijn op de weersverwachting.

Trend #4: Automatiseren van marketing

Er wordt verwacht dat in 2023 het optimaliseren en automatiseren van relevante contactmomenten nog belangrijker zal zijn. Je kunt met behulp van marketing automation bijvoorbeeld contactmomenten en e-mails automatisch genereren op basis van klikgedrag op jouw website. Hiermee zorg je ervoor dat de content actueel blijft en persoonlijk overkomt (of nog beter, daadwerkelijk persoonlijk is). Heeft een klant bijvoorbeeld een accessoire gekocht voor zijn of haar auto? Dan kun je na aankoop een mail sturen met tips hoe je dit accessoire zo goed mogelijk kunt gebruiken.

Ben je op zoek naar handige bedrijfssoftware?

Trend #5: Interactiviteit

Vroeger zag je interactieve elementen in e-mails terugkomen, zoals een button die je bezoeker naar een aanbevolen product stuurt. Een nieuwe trend is om interactieve elementen te gebruiken, die je normaal alleen tegenkomt op een website. Nog even terug naar het voorbeeld van de accessoires voor auto’s: je kunt in je e-mail gebruik maken van een tool waarbij je zelf de kleuren kiest van het accessoire wat je wilt kopen. Vervolgens is de stap naar het daadwerkelijk kopen, kleiner.

Vergeet ook niet om daadwerkelijk het gesprek aan te gaan met de lezer van je email. Op deze manier ontdek je waar nu écht de behoeftes van je klant liggen. Hoe je dit doet? Maak een korte quiz of peiling aan op je website. Extra tip: kom in je volgende contactmoment op de resultaten terug. Over het algemeen doen deze mails het erg goed.