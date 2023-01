Wat zijn de financiële voordelen van elektrisch rijden voor particulieren?

Nederland wordt wereldwijd als grote speler gezien op het gebied van elektrische mobiliteit. Samen met de drie andere landen Noorwegen, IJsland en Zweden was in ons land minstens 25% van de totale nieuw verkochte auto’s in 2020 elektrisch. In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat er vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s verkocht mogen worden. Deze afspraak is gemaakt om uiteindelijk in Nederland 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Schoon vervoer helpt deze doelstelling te bereiken.

Wegverkeer is verantwoordelijk voor ongeveer één vijfde van de uitstoot van de totale broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen CO2 en stikstofdioxide uit. Dit is dan ook de reden dat de overheid elektrisch rijden (financieel) stimuleert. In deze blog zetten we de financiële voordelen van elektrisch rijden voor je op een rij.

Fiscale voordelen voor particulieren

Elektrisch rijden wordt gezien als dé langetermijnoplossing voor het tegengaan van klimaatproblemen. Als particuliere elektrische autobestuurder kun je van diverse fiscale voordelen profiteren. Het gaat hierbij om lagere vaste en variabele kosten, dankzij aanschafsubsidie en een lagere bpm en mrb. We lopen de belangrijkste voordelen één voor één langs.

(Gedeeltelijke) Vrijstelling bpm

Wanneer je in Nederland een personenauto, bestelauto of een motor aanschaft, betaal je belasting. Deze belasting wordt bpm genoemd, wat de afkorting voor belasting van personenauto’s en motorrijwielen is. Hoe hoog de bpm uitvalt, is per situatie verschillend. Het door jou te betalen bedrag wordt berekend over de CO2-uitstoot in gram of kilometer of over de netto-catalogusprijs van de auto die je rijdt.

Voordelig hybride rijden

Voor een zuinige auto betaal je minder bpm dan voor een onzuinig voertuig. Minder betalen is bijvoorbeeld het geval bij hybride voertuigen. Eén van de meest populaire hybride voertuigen is de Japanse Toyota Yaris. Het revolutionaire hybride accupakket van deze populaire Toyota gaat even lang mee als de auto zelf. De Toyota Yaris heeft een spannend design en is goed betaalbaar, zeker als je kijkt naar de goede prestaties die dit hybride voertuig levert.



De Yaris Hybrid beschikt over een driecilinder 1,5-liter benzinemotor. De ingebouwde accu zorgt ervoor dat de efficiëntie wordt verhoogd. Het brandstofverbruik ligt hierdoor rond de 60 kilometer per uur. Na één keer opladen kun je tot 75 kilometer rijden op de accu.

De overige specificaties van de Yaris Hybrid bekijken?

100% elektrische voertuigen

Een volledig elektrische auto veroorzaakt geen CO2-uitstoot tijdens het rijden. Dit is dan ook de reden waarom je in ieder geval tot en met 2024 geen bpm hoeft te betalen. Een populaire elektrische auto is de Peugeot e-208. Deze e-208 weet zich van concurrenten te onderscheiden dankzij de elegante vormgeving en de innovatieve technieken die verwerkt zijn in dit voertuig.



De Peugeot e-208 wordt gezien als een betrouwbare auto binnen de categorie stadsauto. In deze elektrische variant van Peugeot zit een driecilinder motor verwerkt, die nauwelijks zorgt voor problemen. Deze e-208 beschikt over een actieradius van maar liefst 450 kilometer.

Aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische voertuigen

Naast de vrijstelling op bpm bij volledig elektrisch aangedreven voertuigen, kun je als particulier ook een subsidie aanvragen voor het aanschaffen van een elektrische auto. Vanaf afgelopen 10 januari 2023 9 uur ‘s morgens is het mogelijk om deze subsidie, genaamd SEPP, aan te vragen. In totaal is er voor nieuwe elektrische personenauto’s een bedrag beschikbaar van 67 miljoen euro.

Voor een gebruikte elektrische personenauto is er voor 2023 een totaal subsidiebudget beschikbaar gesteld van bijna 32,5 miljoen euro. Indien je voldoet aan de voorwaarden, kun je een bedrag ontvangen van €2.000. Samen met informatie verkregen van importeurs en dealers, is er de zogenoemde Autolijst SEPP samengesteld. Hier staan alle nieuwe en gebruikte voertuigen vermeld die in aanmerking komen voor de SEPP.

Auto met SEPP subsidie: Citroën C4

De Citroën C4 Shine is een voorbeeld van een elektrische auto die op de Autolijst SEPP vermeld staat. Bij deze opvallende E-C4 van het Franse automerk Citroën staat vooral het uitmuntende rijcomfort hoog in het vaandel. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de elektrische aandrijflijn waarover deze auto beschikt. Deze Citroën C4 beschikt over een actieradius van 225 kilometer.

(Gedeeltelijke) Vrijstelling mrb

Elk voertuig dat op kenteken wordt gezet, is verplicht om motorrijtuigenbelasting te betalen. Dit wordt in de volksmond ook wel mrb genoemd. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij wegenbelasting niet betaald hoeft te worden. Dit zijn onder andere voertuigen van hulpdiensten en auto’s die al langer dan 40 jaar in gebruik zijn. Ook hybride- en elektrische auto’s vallen onder de uitzondering.

Geen mrb bij plug-in hybride voertuigen

Wanneer je eigenaar bent van een plug-in hybride voertuig, ontvang je 50% korting op de mrb. Dit is alleen het geval bij voertuigen die een minimale CO2-uitstoot hebben van maximaal 50 gram per gereden kilometer. Deze regel is geldig tot en met in ieder geval 2024.



Eén van de gewilde hybride voertuigen waarbij je 50% korting ontvangt bij de mrb, is de Toyota RAV4. Deze RAV4 valt onder de categorie middenklasse-SUV en wordt gezien als een ‘echt werkpaard’, zoals je wel vaker ziet bij het Japanse automerk. Het grote voordeel van deze hybride Toyota is het stil en comfortabel rijden. Ook het lage verbruik van 1 op 18 wordt als positief ervaren. Het accupakket heeft een elektrische actieradius tot 75 kilometer.

Elektrische voertuigen vrij van mrb

Wanneer je een elektrische voertuig bezit, betekent dit dat je helemaal geen aanschaf- of motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen. Heb je een elektrische auto voor zakelijk gebruik aangeschaft? Dan geldt hier minder bijtelling voor.



Eén van de favoriete elektrische voertuigen waar je profiteert van de verschillende voordelen, is de Hyundai Kona. Deze in formaat bescheiden elektrische variant van het merk Hyundai valt ook in de categorie elektrische SUV’s. De Kona wordt gezien als een compacte gezinsauto en is op dit moment enorm in trek.

Onder andere het slim ontworpen interieur en de hoge zitpositie worden beschouwd als positief. Ook de grote actieradius van 363 kilometer is een overtuigende reden om deze Hyundai aan te schaffen.

Zie jij voordelig rijden in deze EV wel zitten?