Waterlight maakt stroom en licht uit zeewater

De startup E-Dina uit Colombia is er in geslaagd een apparaat te ontwikkelen, de Waterlight, dat 45 dagen meegaat met een lading zeewater. Wat is het geheim van deze eco-gadget?

Waterlight, licht in afgelegen gebieden

Hier in ons aangeharkte landje hoef je niet ver te zoeken of er is een stopcontact in de buurt, maar in grotere delen van de wereld is dat helaas anders. Dat geldt vooral voor mensen die in afgelegen gebieden in armere landen wonen, zoals de binnenlanden van Colombia. Zonder licht kan je maar weinig en de traditionele alternatieven, zoals olielampen, zijn ongezond, vergen dure brandstof en geven maar weinig licht.

Om die mensen te helpen bedacht de startup E-Dina de Waterlight, een ecovriendelijke lamp die je bij kan vullen met zeewater en zo kan laten branden. Als extra bonus kan je met het apparaat ook een mobiele telefoon opladen. Het kost E-Dima tussen de 60 en 100 euro om een Waterlight te maken.

Hoe werkt de Waterlight?

De Waterlight is in feite een aluminiumbatterij (sommige bronnen zeggen: magnesium). In de Waterlight zit een plaat massief aluminium en koper. Aluminium is een zeer onedel metaal dat reageert met zuurstof en zo aluminiumoxide vormt.

Dit is een redoxreactie. Dat wil zeggen dat de reactie uit twee halfreacties bestaat en dat elektronenoverdracht plaatsvindt. Een elektrische stroom, dus. Deze kan je gebruiken voor diverse toepassingen, zoals de ingebouwde lamp, maar ook om smartphones op te laden via de USB uitgang. De Waterlight lamp gaat ongeveer 5600 branduren mee, maar kan daarna vrij eenvoudig weer werkend gemaakt worden door het opgebruikte magnesium te vervangen door een verse lading.

In de lamp gaat ongeveer 500 ml zeewater of ander zout water. In noodgevallen kan je ook urine gebruiken. Je hebt er daarna om en nabij anderhalve maand plezier van tot dit water moet worden ververst.

Beschikbaarheid lastig

Op dit moment richt de startup zich vooral op grote klanten. Lees: NGO’s en andere hulporganisaties, die deze handige Waterlight lampen massaal kunnen inkopen en ze kunnen verspreiden onder gemeenschappen in afgelegen gebieden. Het goede nieuws is dat je zelf ook een Waterlight lamp in elkaar kan knutselen. Ook op Ebay zijn zoutwaterlampen te vinden voor enkele tientjes.