WhatsApp Business wordt nu meer gebruikt dan ooit

De afgelopen jaren heeft WhatsApp Business heel wat populariteit gewonnen. Het is uitgegroeid tot een belangrijk communicatiemiddel voor bedrijven over de hele wereld. Lees in dit artikel alles wat je moet weten over zakelijk gebruik van Whatsapp.

Wat is WhatsApp Business?

Het platform biedt bedrijven de mogelijkheid om op een zeer eenvoudige manier te communiceren met hun klanten. Hierdoor kunnen ze hun klantenservice verbeteren en hun merkbekendheid vergroten. Onlangs heeft WhatsApp Business een aantal nieuwe functies geïntroduceerd, deze kunnen bedrijven helpen om nog beter te communiceren met hun klanten en hun ervaringen te verbeteren.

Welke functies heeft Whatsapp Business?

Er is een groot belangrijkste verschil tussen de normale WhatsApp en WhatsApp Business. Dat is dat de Business uitvoering speciaal ontworpen is voor bedrijven. En dat deze voorzien is van extra functies die de bedrijven helpen om op een efficiënte manier te communiceren met hun klanten.

Enkele van deze functies zijn:

1. De kans om informatie over je bedrijf te plaatsen op het zakelijke profiel, zoals openingstijden, een locatie en eventuele contactgegevens.

2. Een snelle antwoordfunctie, waarmee bedrijven snel en gemakkelijk veelgestelde vragen kunnen beantwoorden.

3. De mogelijkheid om geautomatiseerde berichten te verzenden, zoals groeten, afwezigheidsmeldingen en bedankberichten.

4. De mogelijkheid om statistieken bij te houden over het aantal berichten dat is verzonden, afgeleverd en gelezen.

5. De mogelijkheid om te communiceren met klanten via WhatsApp Web en desktopcomputers.

Kortom, WhatsApp Business is een handige tool waarmee bedrijven op een persoonlijke manier kunnen communiceren met hun klanten.

Hoe werkt WhatsApp Business?

Eigenlijk werkt het op dezelfde manier als de reguliere WhatsApp, ook wel WhatsApp Messenger genoemd. Maar biedt deze Business versie vooral extra functies die speciaal zijn ontworpen voor bedrijven. Om het te kunnen gebruiken moet een bedrijf eerst een zakelijk profiel aanmaken. Hierin plaatsen ze informatie over het desbetreffende bedrijf, zoals openingstijden, contactgegevens en eventuele locatie. Vervolgens kunnen bedrijven communiceren met hun klanten.

WhatsApp Business is gratis te downloaden en te gebruiken. Het downloaden van deze applicatie is geheel gratis. Je kunt het gemakkelijk downloaden via de App Store, (dit is voor iOS-gebruikers) of de Google Play Store, (dit is voor Android gebruikers). Dit doe je door te zoeken naar ‘WhatsApp Business’. Na het downloaden kun je direct starten met een zakelijk profiel aanmaken.

Is het toch niet helemaal wat je verwacht had, dan kun je weer terug naar de reguliere WhatsApp. Hiervoor verwijder je simpel gezegd de WhatsApp Business en download je de normale WhatsApp en verifieer je je telefoonnummer, hierna wordt je account omgezet naar een regulier profiel. Let wel op dat je alle gesprekken en chats verliest na het verwijderen van WhatsApp Business.

Wat zijn de voordelen van WhatsApp Business?

Bedrijven kunnen statistieken bijhouden over het aantal berichten dat is verzonden, afgeleverd zijn en gelezen zijn. Hierdoor krijgen ze beter inzicht in de effectiviteit van hun communicatie. Een ander voordeel is dat de app gratis is en je zeer waarschijnlijk kosten kunt besparen op communicatie met de klanten.

Ook ontwikkel je ongetwijfeld een betere klantenservice omdat je zo snel kunt reageren op eventuele vragen en problemen van klanten. Ten slotte is het bij de Business versie een optie om te labelen, hiermee houd je de chats en berichten georganiseerd en kun je ze makkelijk terugvinden.