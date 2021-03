WhatsApp introduceert bij update een nieuwe snelle functie - Apparata

Een veel gevraagde functie van WhatsApp komt eraan bij de volgende update en maakt het mogelijk berichten sneller tot je te nemen.

We kunnen niet om WhatsApp heen. Het is de meest gebruikte berichtendienst ter wereld. Daar maakt het bedrijf dan ook gebruik van, je stapt niet zo snel over omdat je niet weet of je vrienden een andere berichtendienst gebruiken. WhatsApp, en de eigenaar van de dienst Facebook, kunnen dus gemakkelijk andere gebruikersvoorwaarden introduceren. Deze zijn nou niet per definitie in het voordeel van de gebruiker. Veel mensen zoeken dus een alternatief. En die zijn er, zoals Signal. Dit merkt WhatsApp ook en daarom zijn zij continue op zoek naar nieuwe functies voor de app om de gebruiker te binden.

Spraakberichten, alleen dan sneller

Op WhatsApp wordt het versturen van audioberichten steeds populairder. Als je een heel verhaal kwijt moet, is het makkelijker om het even in te spreken dan te tikken. Alleen praten sommige mensen zo langzaam. WhatsApp heeft dit in de gaten en komt met een nieuwe feature. Met deze nieuwe functie kan je na de update de afspeelsnelheid van het spraakbericht aanpassen in WhatsApp. De doorgaans goed geïnformeerde website WABetaInfo kwam hierachter toen zij de bètaversie aan het testen waren. Deze versie genaamd 2.21.60.11 is nog niet voor iedereen beschikbaar.

@WaBetaInfo

Balkje

Als we naar de afbeelding kijken, zien we dat je de berichten binnenkort op drie snelheden kan afspelen. Je hebt de normale snelheid, anderhalve keer zo snel en twee keer zo snel. Met het blauwe balkje zie je hoe snel het bericht afgespeeld wordt. Klik je op dit balkje, dan kan je de snelheid aanpassen.

Dit is nog maar een testversie van de nieuwe update van WhatsApp waar deze functie in zit. Het is afwachten of het ook in de uiteindelijke versie zit. Meestal is dat wel het geval, omdat de ontwikkelingen al zo ver zijn. Het is dan ook nog even wachten op de nieuwe update om gebruik te maken van spraakberichten die je sneller kan afspelen.