Moet jij actie nemen als je na 1 januari nog op WhatsApp wilt? - Apparata

Vanaf 1 januari kunnen miljoenen gebruikers niet meer op WhatsApp. Dit moet je doen…

Net als vorig jaar heeft WhatsApp weer een update over support aangekondigd. Oudere smartphones kunnen vanaf 1 januari geen gebruik meer maken van WhatsApp. Ben jij een van de gebruikers die actie moet ondernemen?

WhatsApp stopt ondersteuning voor deze smartphones

De opschoonactie van WhatsApp is gekoppeld aan de versie van het besturingssysteem dat op de smartphone geïnstalleerd is. Vanaf 1 januari stopt de chatapp ondersteuning voor smartphones met iOS 8 en ouder. Ook voor de gebruikers met een Android smartphone houdt het op als het besturingssysteem ouder is dan Android 4.0.3.

Dit betekent in de praktijk dat de support voor iPhone 4 en ouder definitief voorbij is. Bij Android is dat wat lastiger te zeggen omdat dit besturingssysteem op toestellen van verschillende fabrikanten is gebruikt. Wel weten we dat Android 4.1 op 27 juni 2012 uitkwam. Je moet dus wel een hele oude smartphone hebben om hierdoor getroffen te worden.

Hoe kun je WhatsApp blijven gebruiken?

Als je een iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 en/of 6S hebt kun je het besturingsprogramma iOS updaten. Uiteraard raden we je aan om eerst een back-up van jouw toestel te maken voordat je de upgrade uitvoert. De upgrade kan je eenvoudig vinden via het instellingen-menu.

Ook kan je proberen jouw oude Android smartphone up te daten naar Android 4.1 of recenter. Als updates je niet naar de gewenste versie van het besturingssysteem brengen rest er nog maar één ding.

Als zelfs updates niet meer werken rest er nog maar één ding, jezelf trakteren op een nieuwe smartphone. Eerlijk gezegd is jouw smartphone dan zo oud dat een vernieuwing sowieso geen gek idee is. Als je vóór 1 januari een vervangende smartphone koopt kun je jouw berichten en contacten tot 1 januari overzetten. Als dat niet lukt kun je voor de jaarwisseling WhatsApp openen en via de drie puntjes rechtsboven ‘settings’ en ‘chat’ kiezen. Daar kun je dan een back-up van jouw chats (naar keuze inclusief of exclusief video’s) maken. Overigens is het natuurlijk verstandig om een back-up van jouw hele smartphone, waaronder zeker jouw contacten, te maken voor je de gegevens overzet op een nieuwe smartphone.

Als de update lukt of als je een nieuwe smartphone hebt kun je uiteraard gebruik blijven maken van WhatsApp, inclusief alle nieuwe functies.

Bron: Metro.co.uk