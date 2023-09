Wil je een slim huis? Zo start je! 

Je hoort er steeds meer over; je huis verduurzamen en slimmer maken. Vaak gaat het één hand in hand met het ander. Voor de liefhebber kan dit voelen als een feestje en is elke toevoeging en ontwikkeling meteen een reden om naar de winkel te rennen. Voor de ander kan er een kleine drempel zijn. Doordat de trends en ontwikkelingen zich zó snel elkaar opvolgen kan het zijn dat er een gevoel van ‘de boot missen’ ontstaat, en er daarom maar geen eens gestart wordt. Een gemiste kans, want het kan wel degelijk veel brengen. Wat dat is en hoe je start? Lees snel verder.

De basis

De basis voor een slim huis is vaak de smartphone. Hét apparaatje wat je altijd bij je hebt en vanwaar je alles kunt regelen, monitoren en aansturen. Het hebben van een smartphone is dan ook cruciaal om je huis slim te maken. Het hebben van een goede telefoon met een sterk besturingssysteem zoals IOS is hierbij een enorme aanrader. Welke telefoon daarvoor op dit moment een goede keuze is? Denk aan de iPhone 15.

Een prachtig staaltje werk van het merk Apple waarbij je écht zeker weet dat alle meest recente innovaties – maar ook die van de toekomst – erin verwerkt en opgenomen kunnen worden. De 3D camera, het grote scherm en snelle besturingssysteem onderscheiden het echt van de concurrentie. Dus wil je zeker weten dat je ook in de toekomst mee kunt blijven innoveren, dan is de aankoop van de iPhone 15 op dit moment een slimme keuze.

Stap voor stap

Vervolgens is het goed om de innovaties stap voor stap te omarmen. Waar je moet beginnen? Ga voor de optie waar je waarschijnlijk ook het meeste profijt en voordeel van hebt. Zo is een slimme thermostaat al een mooie start. Investeer bij je gas- en/of electra leverancier naar de mogelijkheden. Vaak komen ze de thermostaat graag bij je thuis installeren. Een slimme thermostaat kun je vanaf een afstandje aansturen. Zo staat je CV nooit meer onnodig lang aan, maar kom je na een koude werkdag toch in een warm huis thuis. Zaken als slimme verlichting is ook leuk, maar dit is vaak meer omdat het fijn is om te hebben dan dat het daadwerkelijk een verbetering is voor je rekeningen. Maar je zult zien; eenmaal op dreef heb je ook zo slimme verlichting aangeschaft!

Veiligheid voorop

Slimme huizen zijn vaak ook een stuk veiliger, laat de keuze aan welke zaken je onder handen gaat nemen ook daar dan mee samenhangen. Een mooi voorbeeld van een veilige innovatie is de slimme deurbel. Hoe vaak lees je wel niet in de krant dat mensen overvallen zijn doordat er werd aangebeld ’s avonds, en er ongenodigde gasten voor de deur stonden? Daarom is het een goed idee om een slimme deurbel te kopen. Daarmee kun je eenvoudig op je iPhone 15 zien wie er voor de deur staat, en eventueel zelfs de politie te bellen wanneer er iets fout dreigt te gaan.

Kortom, een slim huis is voor iedereen toegankelijk. De basis begint bij een goede telefoon, deze maakt het installeren al een stuk eenvoudiger. Vervolgens is het aan jou om te kijken waar je moet beginnen. Ga voor de opties waar je het meeste voordeel mee verwacht en kies ook voor veiligheid. Wanneer je hier rekening mee houdt, zul je zien dat de één de ander al snel opvolgt. Voor je het weet is je hele huis slim!