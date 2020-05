Windows 10 update 2004 (grootste van dit jaar) rolt uit…

Maar misschien moet je Windows 10 2004 wel blokkeren (en zo doe je dat)…

Naast de reguliere updates voor WIndows 10, zoals ‘patch tuesday’ komt Microsoft ook twee keer per jaar met een grote update voor Windows 10. Dit jaar is dat niet anders. De voorbereidingen op de uitrol van de eerste grote update zijn in volle gang. Morgen of donderdag kun je Windows 10 update 2004 verwachten, maar moet je daar blij mee zijn?

Wat is Windows 10 update 2004?

Naast de reguliere updates, die vooral gericht zijn op het verhelpen van bugs en verbeteren van de veiligheid voert Microsoft twee maal per jaar een grotere update door. In deze grote updates kunnen ook apps worden toegevoegd, vernieuwd of verwijderd. Ook kan men bijvoorbeeld de gebruiksomgeving optimaliseren. Deze grote updates zie je normaal gesproken twee maal per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar en dat is dit keer niet anders.

Toch is deze lancering wel afwijkend van andere grote updates. Zo heeft men de ontwikkeling van functies voor de voorjaarsupdate al in december afgerond en is men sindsdien alleen maar bezig met optimale gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Daarnaast heeft de coronacrisis de voorbereiding op de najaars-update behoorlijk overhoop gehaald. De verwachting is dan ook dat de voorjaarsupdate de meest uitgebreide update van dit jaar zal zijn.

Wanneer kan je de update verwachten?

Omdat Microsoft wereldwijd werkt heeft zij te maken met diverse tijdszones. Al eerder communiceerde zij dat zij 26, 27 en 28 mei gereserveerd heeft voor de uitrol, waarbij men wil voorkomen dat de reguliere ‘patch tuesday’ updates verstoord raken. Dat betekent dus dat wij morgen of overmorgen de update kunnen verwachten. Inmiddels heeft mel alvast de productpagina en pagna voor problemen geopend.

Waarom zou je Windows 10 update 2004 willen blokkeren?

Helaas heeft Microsoft de laatste tijd de reputatie van brokkenpiloot opgebouwd bij de uitrol van updates van Windows 10. Hoewel Microsoft alle tijd genomen heeft om de update voor te bereiden zijn de voortekenen ook nu niet heel gunstig.

Het kan dus verstandig zijn om de update niet (direct) te installeren en zo de kat uit de boom te kijken. Je zou de update dan later kunnen installeren als de eerste ‘patch tuesday’ updates de kinderziektes verholpen hebben. Het risico van deze strategie is dat je met niet-installeren ook de beveiligingsopties van deze grote update niet installeert, waardoor je kwetsbaarder bent voor hackers en andere cybercriminelen.

Hoe kun je Windows 10 update 2004 blokkeren?

Als je overweegt om Windows 10 update 2004 te blokkeren kun je, afhankelijk van de versie van Windows 10 die je geïnstalleerd hebt de volgende stappen nemen.

Via ‘start’, ‘instellingen’, ‘bijwerken en beveiliging’ en ‘windows update’ kun je zien welke versie je hebt. Met versie 1903 of 1909 ben je het snelst klaar. Hier bepaal je namelijk zelf of je downloads automatisch wilt ontvangen. Als die optie aanstaat kun je deze uit zetten. Je beslist daarna handmatig of en wanneer je updates installeert.

Voor versies 1803 en 1809 is die optie niet beschikbaar. Gebruikers van deze versie kunnen volgens experts beter eerst upgraden naar versie 1909 en daarna die stappen volgen. Als je toch de update wilt vermijden en niet wilt upgraden kan je de optie overwegen om ‘toestemming voor updates van derde partijen’ aan te zetten. Deze methode is echter niet waterdicht.