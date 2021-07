Windows 11 Preview Build krijgt gigantische update - Apparata

Er is een flinke update uitgekomen voor de Windows 11 Preview Build (via het Insider-kanaal). Microsoft fixt onder andere de taakbalk.

Microsoft lanceert deze week de eerste grote update voor de Windows 11 Preview Build. De update focust voornamelijk op bugfixes voor de taakbalk; een van de grootste veranderingen die het nieuwe OS introduceert. Daarnaast zijn er tientallen andere fixes doorgevoerd en is de U.I. aangepast.

Windows 11 Preview Build 22000.65

Voor iedereen die weet dat hij/zij Windows 11 kan draaien of de Preview-versie al heeft binnengehaald, is de update goed nieuws. De update voegt onder andere een zoekbalk toe aan het startmenu om gemakkelijker dingen te vinden. En ja, die feature had Windows 10 altijd al.

De taakbalk kreeg daarnaast een eigen onderdeel in de patch notes omdat daar een flink aantal bugfixes voor zijn doorgevoerd. De update introduceert Power mode in de batterij-instellingen, waarschuwingen (voor onder andere lage batterijduur) komen nu correct tevoorschijn en je kunt voortaan direct het bureaublad verversen (via rechtermuisknop).

Voor de duidelijkheid, de Windows 11 Preview Build is als het ware een voorproefje voor betatesters. Iedereen kan zich aanmelden als Insider, waar Microsoft Windows 11 al beschikbaar heeft gemaakt. Via het Windows Insider Dev Channel publiceert de softwaregigant vervolgens update 22000.65, ofwel de Preview Build van wat er komen gaat. Zo krijgt het bedrijf al feedback voordat de betaversie voor meer feedback live is.

Lees ook: Updates komen altijd ongelegen: Windows 11 pakt dit probleem aan