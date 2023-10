Wordt Toyota het nieuwe Tesla?

Het Japanse automerk Toyota bracht in 1990 al de eerste hybride auto op de markt. Daarnaast zijn ze producent van een van de enige beschikbare waterstofauto’s die je in Nederland kunt kopen. Dit lijkt misschien vooruitstrevend. Toch blijkt, als we kijken naar het aanbod volledig elektrische auto’s, dat Toyota enorm achterblijft.

Verkeerde keuzes Toyota

Toyota is altijd een voorloper geweest als het ging om alternatieve auto’s. In 1990 hadden ze al de eerste hybride auto. Daarna zijn ze verder gaan ontwikkelen aan plug-in hybrides en daarna zelfs waterstofauto’s. Maar nu blijkt het dat hybride auto’s toch niet de toekomst zijn. En buiten de Toyota Mirai is de enige waterstofauto die verder te koop is in Nederland de Nexo van Hyundai. Doordat er zo weinig beschikbare modellen zijn, staat het hele systeem rond waterstofauto’s in Nederland nog in zijn kinderschoenen. Zo kun je nog maar op enkele tientallen plekken waterstof tanken.

Door te investeren in deze typen auto’s, dacht Toyota de elektrische auto’s over te kunnen slaan. Maar nu blijkt dat dit niet het geval is. Op dit moment heeft Toyota een elektrisch model; de Toyota bZ4x. Deze hebben ze samen met Subaru ontwikkeld. Maar zoals te verwachten wanneer je maar een model aanbiedt, zijn er in 2022 maar 24.000 EV’s van Toyota verkocht. Ter vergelijking: Tesla verkocht 1.3 miljoen EV’s in 2022.

Een nieuwe focus

Het populaire automerk ziet ondertussen ook in dat ze de focus moeten verleggen naar elektrische auto’s, mits ze hun marktaandeel willen behouden. Het wereldwijde marktaandeel van Toyota is op dit moment namelijk iets meer dan 10%. Jaarlijks worden er meer dan 9 miljoen voertuigen verkocht. Steeds meer mensen stappen over naar elektrische auto’s en Toyota zal dus mee moeten gaan willen ze zo veel auto’s blijven verkopen.

Op dit moment heeft Toyota nog vijf nieuwe bZ-modellen in de ontwikkeling. Verwacht wordt dat deze voor 2025 allemaal op de Europese markt geïntroduceerd zullen zijn. Daarnaast is het bedrijf de laatste jaren ook hard bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw soort batterij. De elektrische batterijen van dit moment zijn namelijk loodzwaar en kostbaar. Hierdoor wordt de actieradius van elektrische auto’s beperkt en blijft de aanschafprijs ook nog zo hoog.

Volgens Toyota hebben ze een doorbraak gemaakt met hun vastestofbatterij. Deze batterij moet een stuk lichter zijn, waardoor hij binnen zo’n tien minuten volledig op te laden is. Daarnaast betreft de actieradius 1200 kilometer. De vraag is alleen of de batterij ook daadwerkelijk goedkoper is. Er is voorheen door andere producenten ook al onderzoek gedaan naar dit soort batterijen. Hier kwam telkens uit dat deze batterijen nog duurder waren. Toch is het plan van Toyota om in 2027 ook de eerste EV met deze nieuwe batterij op de markt te brengen.

Gaat het Toyota lukken?

Het doel van Toyota is om over 4 jaar meer dan 600.000 elektrische auto’s te verkopen. Dit is een behoorlijke toename, kijkend naar de 24.000 die ze vorig jaar hebben verkocht. Daarnaast kan het opschalen van de EV productie voor grote problemen zorgen. Bedrijven als Volkswagen of Ford hebben de eerste jaren ook enorme moeite gehad met het produceren en verkopen van elektrische auto’s. En zelfs nu ze verschillende elektrische modellen in hun aanbod hebben, ervaren ze nog moeite om winst te maken op hun elektrische auto’s.

Er zijn namelijk maar een paar bedrijven die significante winst kunnen maken op hun elektrische auto’s. Dit zijn onder andere Tesla en BYD. Dé reden dat deze bedrijven dan ook zo waardevol. De enorme opschaling die Toyota voor ogen ziet kan dan ook nog wel eens voor problemen gaan zorgen bij het Japanse bedrijf. Maar, als grootste autoproducent ter wereld, zal Toyota vast genoeg middelen beschikbaar hebben om deze opschaling waar te maken. Wie weet zien we dus over een aantal jaar wel een heleboel elektrische Toyota’s rijden.