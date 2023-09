X/Twitter gaat weer politiek bedrijven

Om een democratie goed te laten functioneren heb je een plek nodig waar men vrij ideeën uit kan wisselen. Stel je voor dat je mensen een dergelijke plek wil aanbieden online. Dan is het verstandig om dit platform neutraal te houden en manipulatieve krachten zo veel mogelijk de deur te wijzen. Het is een dunne lijn om te bewandelen. Aan de ene kant moeten mensen hun vaak verwerpelijke meningen kunnen uiten. Aan de andere kant zijn objectief infame leugens en Russische provocateurs ook een dreiging.

Het is in ieder geval verstandig om als eigenaar van een dergelijk platform je niet pontificaal achter, bijvoorbeeld, een controversiële presidentskandidaat te scharen. In volledig ongerelateerd nieuws, X gaat weer politieke campagnes toestaan op het platform.

Voor het eerst sinds 2019

De politiek en Twitter hebben een haat-liefdeverhouding. Aan de ene kant biedt het platform de politiek een aanzienlijk podium en genereert het daardoor inkomen voor het platform. Aan de andere kant is Twitter gebruikt om een poging tot staatsgreep te faciliteren. Slechte PR, zo kan je wel stellen. Maar Musk denkt dat zijn omgedoopte X het aan kan. Wel eerst weer even mensen aannemen om de stoeltjes van al die ontslagen personeelsleden te vullen.

In een recente blogpost geeft “X” aan wat de strategie is. “We zijn momenteel bezig ons veiligheids- en verkiezingsteams uit te breiden en focussen ons op het bestrijden van manipulatie, het achterhalen van nep accounts en houden het platform nauwlettend in de gaten voor opkomende dreigingen.” Onder de geldende richtlijnen is misleidende informatie posten over waar er wel gestemd kan worden bijvoorbeeld verboden.

Kritiek op het moderatiebeleid van Twitter/X

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat het “X” gaat lukken om alles in goede banen te leiden. De richtlijnen zijn niet significant anders dan die eerder golden op Twitter. Sinds de overname van het platform door Musk zijn de zaken er niet op vooruitgegaan. Eerder het tegenovergestelde. Musk heeft ontzettend veel personeel de laan uitgestuurd. Voornamelijk medewerkers die zich bezighielden met content moderatie. Bijvoorbeeld medewerkers van de teams waar “X” nu volop voor aan het werven is. Volgens Musk’s eigen zeggen heeft hij ongeveer 80% van alle werknemers ontslagen.

“X” zegt gebruikers te willen voorzien in hun recht op een debat rondom de verkiezingen. Maar het is maar de vraag of het beleid evenredig wordt toegepast. Conservatieven in de VS klagen graag en gretig dat big tech “woke” is en linkse geluiden de voorkeur geeft ten koste van rechtse. De realiteit is echter dat vooral de gebruikers van Twitter meer linkse dan rechtse geluiden laten horen. Ondertussen is Elon de hype man van (voorlopig) de meest extreme conservatieveling in het huidige verkiezingscircus, nee niet Trump, maar Ron DeSantis.

Musk organiseerde zelfs de desastreus verlopen bekendmaking van DeSantis zijn kandidaatschap en is een uitgesproken supporter van de Republikein. Daarnaast wekte Musk met zijn Twitter files de indruk dat Democraten achter de schermen aan de touwtjes trokken bij Twitter. Zijn eigen Twitter files maakten echter duidelijk dat dit niet het geval was en dat zowel Republikeinen als Democraten verzoekjes deden aan Twitter om bepaalde content te laten verwijderen. Elon mag denken dat “X” een plek is voor verkiezingsdebatten, maar waar het gaat om betrouwbare informatie rondom verkiezingen lijkt het mij verstandig om verre te blijven van Musk en zijn “waarheden.”