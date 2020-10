Xbox Game Pass games op PlayStation 5 en Switch? - Apparata

Xbox-directeur Phil Spencer zet deur open voor Xbox Game Pass op PlayStation 5 en Nintendo Switch.

Er is natuurlijk sprake van flinke concurrentie tussen Xbox Series X en PlayStation 5. Daarnaast is de Nintendo Switch ongekend populair. Xbox-directeur Phil Spencer zet nu een opmerkelijke stap.

Xbox Game Pass op PlayStation 5 en Nintendo Switch?

In een recent interview met GameReactor maakt Phil Spencer een opmerkelijke beweging. In juli sloot hij namelijk nog uit dat Xbox Game Pass beschikbaar zou komen op andere platformen en eerder deze maand aangaf dat Xbox games alleen optimaal functioneren in het Xbox ecosysteem zet hij onverwacht de deur open voor het aanbieden van de Xbox Game Pass via PlayStation 5 en Nintendo Switch.

Xbox Game Pass krijgt strategische uitrol

Fans hoeven echter niet te verwachten dat dit op korte termijn gebeurt. Phil Spencer legt uit dat hij met de Xbox Game Pass zo veel mogelijk gebruikers wil bereiken en daarom met een strategische uitrol werkt. Als eerste is natuurlijk de Xbox Series X aan de beurt. Daarna staat de beschikbaarheid voor PC’s centraal en vervolgens staat de Google PlayStore op het programma, zodat een miljard Android-gebruikers aangesloten kunnen worden.

Zijn volgende target is opvallend. Hij benoemt namelijk iOS 14, maar de communicatie met Apple is momenteel alles behalve soepel. Toch wil hij die horde nemen. Hierna schermt hij met wat minder concrete opties zoals smart tv’s en Chromebooks. Als laatste in het rijtje noemt hij de PlayStation 5- en Nintendo Switch gebruikers. Hij betwijfelt of daar veel liefhebbers te vinden zijn, maar afhankelijk van de ‘exclusives’ die Xbox zal bieden denk ik dat dit wel eens mee kan vallen.

Voor wat hoort wat?

Het lijkt er dan ook op dat Phil Spencer met deze oproep de deur open zet en vooral benieuwd is naar de reacties van de andere twee grote console-leveranciers. Uiteraard wil hij ook iets terug in de samenwerking. Bij Sony zou dat bijvoorbeeld het aanbieden van PS5-games op de Xbox kunnen zijn, maar ook een samenwerking met hosting op XCloud of uitbouw van andere samenwerkingen lijkt een optie. Het zal dus waarschijnlijk een kwestie van ‘voor wat hoort wat’ worden. Voor de fans lijkt het in ieder geval een goede oplossing.

Bron: GameReactor