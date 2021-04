Xbox Game Pass streaming op PC en iOS van start - Apparata

Microsoft lanceert de eerste beta-fase van streaming met de Xbox Game Pass op PC en iOS. Android werd al langer ondersteund.

Een beperkt aantal afnemers van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kan vanaf morgen games onbeperkt streamen op PC en iOS. Abonnees kunnen al onbeperkt op die platformen gamen, maar streamen was vooralsnog alleen op Android-toestellen mogelijk. Het gaat om een beta-fase en het is niet bekend hoeveel mensen Microsoft gaat uitnodigen.

Xbox Game Pass streaming op PC en iOS

Het grote voordeel van streamen via de Xbox Game Pass is dat je games niet hoeft te downloaden. De feature is simpelweg ‘press en play’; via Safari (als omzeiling van Apple’s regels), Edge en Chrome wordt het vanaf morgen mogelijk om games onbeperkt via de cloud te spelen, zo kondigt Microsoft aan. Als je het abonnement afneemt, houd dan je gekoppelde email-adres in de gaten.

Momenteel is de feature, voorheen xCloud genoemd, via Android al beschikbaar. Uit eigen ervaring kan ik stellen dat de functie relatief goed werkt. Je moet wel een solide internetverbinding hebben. Xbox Game Pass’ streaming op PC zal dan ook met een ethernet-kabel het beste werken, terwijl iOS-apparaten van een sterke WiFi-verbinding afhankelijk zijn.

Microsoft belooft gaandeweg meer uitnodigingen te versturen naar gebruikers in ondersteunde landen. Daar zitten België en Nederland bij, maar Luxemburg vooralsnog niet. Mocht je niet uitgenodigd worden en niet kunnen wachten, dan is er mogelijk nog een workaround voor PC. Daarover lees je hier meer.