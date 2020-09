Xbox Series X pre-orders verkopen beter dan PlayStation 5? - Apparata

Xbox Series X pre-orders liepen dusdanig uit de hand dat Microsoft de PlayStation 5 ver achter zich liet. Hoe kan dat?

Eerder deze week blunderde Sony behoorlijk hard met het regelen van de PlayStation 5 pre-orders. Microsoft zou het beter aanpakken, en dat lijkt zowaar gelukt. Ook bij de Xbox Series X was er nauwelijks van een pre-order-mogelijkheid te spreken. De console was binnen enkele minuten uitverkocht. Zelfs veel sneller dan de PlayStation 5. Hoe kan dat?

Xbox Series X vs PlayStation 5 pre-orders

Iedereen wist dat het virtueel dringen geblazen zou zijn om PlayStation 5 pre-orders in de wacht te slepen. De PlayStation is immers al generaties lang de favoriet in zo’n beetje heel de gaming-wereld, waaronder ook de Benelux. Voeg daar een van de meest langverwachte consoles aan toe en je hebt gegarandeerd succes. Dat succes duurde in het geval van Sony 15 minuten, want toen was de PlayStation 5 uitverkocht bij Bol.com.

Maar in tegenstelling tot alle verwachtingen verkocht de Xbox Series X ruimt twee keer zo snel uit! Bol kondigde vanochtend om 9:01 de start van de Xbox Series X pre-orders aan. En maar liefst 6 minuten later was de voorraad alweer op.

De #XboxSeriesX is helaas niet meer beschikbaar als pre-order, niet getreurd, de #XboxSeriesX zal uiteindelijk weer beschikbaar komen op onze site. De #XboxSeriesS is nog wel te bestellen via: https://t.co/AET0T5UiLD. — bol.com games (@bol_com_games) September 22, 2020

Microsoft leerde van Sony’s fouten

Daardoor lijkt het alsof de Xbox Series X misschien veel meer in trek is dan de PlayStation 5. Zoals gezegd, dat is traditioneel gezien eigenlijk totaal niet verwacht. Nu weten we niet hoeveel de merken respectievelijk beschikbaar hebben gesteld aan Bol.com, dus wellicht geeft het een vertekend beeld.

Desalniettemin heeft Microsoft het sowieso slimmer aangepakt dan Sony. Microsoft kondigde namelijk de start van de Xbox Series X pre-orders aan, wat niet het geval was voor de PlayStation 5. Sterker nog, die laatste werd al voordat het officieel mocht verkocht. Hierdoor was de verkoop van pre-orders wat minder geconcentreerd.

Welcome to the family.



Pre-orders are starting around the world! 🌎



Check here for participating retailers and specific times in your country: https://t.co/rYHKpKLFts pic.twitter.com/3kpIKl5Hsn — Xbox (@Xbox) September 22, 2020

Pre-orderen is nooit een pretje

Nu, verschillende media berichten over een blunder van Microsoft dat de console zo belachelijk snel is uitverkocht. En inderdaad, de Series X lijkt ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten binnen enkele minuten uitverkocht te zijn. Ook ik wilde in dit artikel in eerste instantie mopperen over het feit dat er te weinig consoles zijn.

Maar laten we eerlijk wezen, pre-orderen is nooit een pretje. Microsoft heeft het slim aangepakt door een gesynchroniseerde tijd af te spreken met leveranciers. En voor de rest pre-ordert iedereen alsof zijn leven ervan afhangt. Dat was natuurlijk te verwachten met de baanbrekende next-gen consoles.

Lees ook: Meer cash overhouden als je Xbox Series X of PlayStation 5 koopt?