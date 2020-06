Wacht, de Poco F2 Pro is stiekem duurder gemaakt?!

Het lijkt erop dat Xiaomi een flinke portie misleiding heeft toegepast, nadat de prijs van de Poco F2 Pro stiekem omhoog is gegooid.

Het hele idee achter een flagship killer is dat je een high-end toestel voor een mid-range prijsje krijgt. De Poco F2 Pro leek perfect in die categorie te passen. Nu lijkt het erop alsof er iets smerigs is gebeurd nadat we het toestel de hemel in prezen. De Poco F2 Pro is mogelijk stiekem duurder gemaakt. Serieus, Xiaomi?!

Poco F2 Pro krijgt een andere prijs

De onthulling van de Poco F2 Pro was een welkome verrassing voor smartphone-liefhebbers. Mede door de zachte vanaf-prijs van €499 leek dit een ontzettend veelbelovend toestel te zijn. Nu schrijft NoteBookCheck dat die prijs niet overeen komt met wat Xiaomi er daadwerkelijk voor vraagt.

Xiaomi, het moederbedrijf van Poco, verkoopt de F2 Pro in Duitsland namelijk voor €599,90! Dat is de prijs van het basismodel, terwijl de variant met 8GB RAM 256GB opslagruimte voor €699,90 over de toonbank gaat. Dat is honderd euro meer dan dat er bij de lancering aan ons beloofd was. In Spanje geldt een vergelijkbaar verhaal. De duurste variant kost daar wel gewoon €599 terwijl het instapmodel €529 kost.

Misleidend of een misverstand?

Volgens NoteBookCheck zegt Xiaomi zelf dat ze nooit hebben beweerd de Poco F2 Pro voor een vanafprijs van €499 te verkopen. Het duurste model zou nooit €599 gaan kosten. Dat waren de prijzen die externe verkopers ervoor zouden gaan vragen. Xiaomi zou nooit hebben beweerd dat de vermelde prijzen bij hen van toepassing zouden zijn.

Dit is natuurlijk een absurde uitleg, gezien het feit dat het bovenstaande screenshot genomen is bij de presentatie van de Poco F2 Pro. En daar kunnen we de beloofde prijzen meer dan duidelijk zien. Maar… dan zijn er nog de kleine lettertjes. “Prijzen voor verschillende markten kunnen uiteenlopen vanwege BTW, belastingen en andere factoren.”

Die ‘andere factoren’ refereren in dit geval waarschijnlijk naar ‘smerige marketing trucjes’. Het is natuurlijk ontzettend misleidend om een prijs te vermelden die je zelf niet gaat naleven. Er zullen ongetwijfeld aanbieders een andere prijs vragen, maar tijdens het launch event kondig je toch je eigen prijzen aan?!

Al met al lijkt het er hier op dat Xiaomi een behoorlijke naaistreek heeft uitgevoerd voor de veelbelovende Poco F2 Pro. Maar laten we eerlijk wezen, hij is nog steeds ontzettend stevig kwa specs. De duurste variant is dan immers nog steeds net zo duur als het instapmodel van de OnePlus 8-serie. Daarmee is en blijft het een flagship killer. Maar of je ze na dit nog zou willen steunen is een tweede.