Yaccarino benoemd als Twitterdirecteur

Musk lijkt zijn belofte om een nieuwe Twitter-directeur aan te wijzen, na te komen. Linda Yaccarino moet de advertentieverkopen aan grote adverteerders, die na de overname door Musk in het slop raakten, weer een oppepper geven.

Linda Yaccarino wordt de nieuwe opperbaas van Twitter. Bron: Twitter handle

Tot dan toe werkte Yaccarino als hoofd van de afdeling Global Advertising & Partnerships van het grote mediabedrijf NBCU. Haar benoeming is controversieel, omdat ze nauwe banden heeft met de in rechtse kringen omstreden invloedrijke lobbygroep WEF, en bij de selectie van personeel erg de nadruk legde op diversiteit en inclusie. Tegelijkertijd heeft ze een positie bekleed binnen de regering-Trump, en heeft ze over het algemeen rechtse politieke sympathieën.

Al eerder heeft Musk laten merken dat hij bij Twitter zowel extreemlinks als extreemrechts zich wilde laten ergeren. Dat lijkt met deze benoeming redelijk goed gelukt te zijn.

Terugkeer van adverteerders door Yaccarino?

Maar het allerbelangrijkste is waarschijnlijk dat ze vanwege haar goede contacten binnen de reclame- en advertentiewereld een aantal grote adverteerders weer binnen kan halen. Dat is voor Twitter van groot belang, omdat het oorspronkelijke plan van Musk, met Twitter Blue inkomsten genereren, wat tegenvalt.

Op dit moment zijn er ongeveer 300.000 mensen die gebruik maken van Twitter Blue. Deze betalen elk ongeveer een tientje per maand. Dit is minder dan 1% van de totale inkomsten van Twitter. Musk zal daarom weer de vredespijp moeten roken met grote adverteerders om Twitter weer in een winstmachine te veranderen. Als ondernemers ergens niet van houden is dat risico, en adverteren op Twitter heeft gezien de wilde ontwikkelingen enig beschadigingsrisico. Linda Yaccarino is een vertrouwde naam, wat nerveuze advertentieinkopers gerust moet stellen.

X, one app to rule them all

Samen met Musk zal Yaccarino werken aan het uitbouwen van de “allesomvattende” X App, die zowel betaaldiensten, communicatie als sociale media zal combineren. Ook zal ze de verkoopstaf, die nu minimaal is, weer uitbreiden tot oorlogssterkte.