Youtube beticht van gericht adverteren naar kinderen

Youtube wordt er in de VS van beticht dat het – ondanks eerdere beloftes – toch de gegevens van minderjarige gebruikers verzamelt en die gegevens inzet voor gerichte reclames. In september 2019 beloofde Youtube, na druk van Amerikaanse overheidsinstanties en de COPRA wet, dat het hier mee zou stoppen. Youtube zelf ontkent dat het deze overeenkomst heeft gebroken. Maar een uitgebreid rapport van Adalytics beweert het tegendeel.

Ook “For Kids” video’s voorzien van cookies

Niet elke gebruiker van Youtube heeft een account. En niet iedereen vertelt de waarheid over de eigen leeftijd. 100% voorkomen dat er gericht geadverteerd wordt naar minderjarig, is ook gewoon lastig. Maar YouTube heeft tijden een YouTube “for kids”, en de afspraak was dat het platform in ieder geval dergelijke video’s met rust zou laten waar het gaat om gericht adverteren. Adalytics zegt dat YouTube deze belofte heeft gebroken. Volgens YouTube is het onderzoek misleidend.

Adalytics beweert dat YouTube langdurige cookies plaatst die specifiek bedoeld zijn voor gerichte reclame bij videos die gelabeld zijn als “for kids.” Deze cookies houden je browsing geschiedenis in de gaten. Wanneer een gebruiker op een reclame klikt die te zien is op een “for kids” video, plaatst het platform nog een aantal tracker ID’s. Als je niet bent ingelogd, zijn er tevens reclames te zien op de “for kids” -video’s die specifiek bedoeld zijn voor volwassenen.

Een misleidende rapportage, zegt Google

Een woordvoerder van Google liet weten aan The Register dat er geen bewijs is dat Google noch YouTube de overeenkomst met de FTC hebben gebroken. Volgens Google heeft Adalytics een rapportage gepubliceerd dat in gebreke en misleidend is. Volgens Google is gericht adverteren op YouTube kids nooit toegestaan. In 2020 zijn ze een stap verder gegaan door het beleid uit te breiden naar ‘made for kids’ content op Youtube. De leeftijd van de gebruiker heeft hier geen invloed op.

De gebruikte cookies die Adalytics heeft gevonden hebben volgens Google niets te maken met reclame. Deze cookies zouden enkel gebruikt worden voor het detecteren van fraude en “frequency capping.” Het bedrijf noemt de conclusies van Adalytics volstrekt onwaar en ongeïnformeerd.

Dat er ID’s worden uitgegeven aan kijkers van ‘made for kids’ content op YouTube wordt dus niet betwist. Maar als deze ID’s kunnen worden gebruikt om het gedrag online van minderjarigen in de gaten te houden, is dat potentieel een overtreding van de wet.