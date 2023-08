YouTube gaat onbewezen claims over kankerbehandelingen verbieden

Een content moderatiebeleid opstellen voor een videoplatform lijkt mij per definitie een verschrikkelijke baan. Ouwe Sisyphos heeft een minder gekmakende job. Denk je net de kaders een beetje te hebben dichtgetimmerd, komt de volgende stroom aan desinformatie op gang. Deze week heeft YouTube de bal weer halverwege de helling gerold. Claims over kankerbehandelingen die niet kunnen rekenen op steun vanuit het medische establishment worden voortaan verwijderd.

Dr. Garth Graham aan het woord

Deze update is afkomstig van het hoofd van YouTube Health, Dr. Garth Graham. In een recente blogpost definieert Dr. Graham het soort content dat voortaan niet meer welkom is op het platform als volgt: “…content die kankerbehandelingen promoot die bewezen schadelijk of ineffectief zijn, of content die kijkers afraadt om hulp te zoeken bij een medische professional.”

Kennelijk drijft er nogal wat content rond op het platform waarin op zijn zachtst gezegd dubieuze claims worden gemaakt. Sommige voorbeelden die Dr. Graham noemt, zijn namelijk nogal specifiek: “Hieronder valt onder meer content die onbewezen behandelingen promoot in plaats van goedgekeurde zorg of content die een gegarandeerde genezing zegt te bieden. Hieronder vallen tevens claims over behandelingen die specifiek zijn aangeduid als schadelijk door medische autoriteiten. Bijvoorbeeld dat men vitamine C moet nemen in plaats van chemotherapie.”

De beleidsupdate valt binnen een breder kader waarin YouTube medische desinformatie op het platform probeert te bestrijden. Sinds de Corona pandemie is dit uiteraard een meer acuut probleem geworden. Maar het Corona vaccin is niet het enige veld waar onbewezen claims hoogtij vieren. Vaccins in het algemeen hebben het al jaren zwaar te verduren. Meer klassieke topics van medische desinformatie komen ook aan bod in het beleid van YouTube, bijvoorbeeld desinformatie over abortus of content die eetstoornissen verheerlijkt.

Preventie, behandeling en ontkenning

Dat worden de steekwoorden waarop het nieuwe beleid gestoeld zal zijn. Dan hebben we het niet enkel over kankerbehandelingen: YouTube gaat het gehele beleid betreffende medische desinformatie aanpassen. Binnen deze kaders gaat YouTube content toetsen op de volgende punten: “Om te bepalen op een conditie, behandeling of middel onder ons medische desinformatie beleid valt, zullen we evalueren of het geassocieerd is met een groot publiek gezondheidsrisico, of het in lijn is met publiekelijk beschikbaar advies van wereldwijde gezondheidsautoriteiten en of het in zijn algemeen bijzonder vatbaar is voor desinformatie.” Aldus Graham, die verder in de publicatie ook nog verduidelijkt naar welke autoriteiten hij verwijst. Zo gaat YouTube actie ondernemen tegen “content die lokale gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie tegenspreekt.”

Graham geeft tevens aan dat het verwijderen van overduidelijk schadelijke content niet ten koste moet gaan van de rol die YouTube heeft in het voorzien van een plek voor debat en discussie. Kanker wordt nu specifiek uitgelicht omdat het een algemeen veel voorkomende ziekte is en dus voor het bredere publiek relevant is. Daardoor is het tevens vaker doelwit van desinformatie. Omdat er een stabiele consensus is binnen de medische wereld betreffende de behandeling van kanker, past desinformatie betreffende deze ziekte naadloos binnen de nieuwe beleidskaders, zegt Dr. Graham.

YouTube heeft het nieuwe beleid inmiddels toegepast en zal de komende weken streng toezien op de uitoefening ervan. Het platform maakt gebruik van zowel menselijk als geautomatiseerd toezicht. Geen van beide opties is echter zonder stevige kritiek. Maar zelfs als het beleid strak wordt toegepast blijft het lastig om de talloze uren aan content op YouTube goed te modereren. Daarom wil YouTube ook content van bewezen bronnen zoals de Mayo kliniek gaan promoten.