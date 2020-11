Zien: Zo pik je een Tesla Model X voor 250 euro [video] - Apparata

Schaamrood op de kaken als de Tesla Model X supereenvoudig te pikken blijkt.

Als je de Tesla Model X op jouw verlanglijstje hebt staan ben je volgens de officiële prijslijst zo minimaal een dikke EUR 90.000,- verder. Dat geldt niet als je Lennert Wouters heet en als digitaal onderzoeker op de KU Leuven werkt.

Tesla Model X blijkt kinderlijk eenvoudig te hacken

De Belgische onderzoeker Lennert Wouters vond twee zwaktes in de digitale beveiliging. Hij combineerde deze zwaktes en hackte zo de beveiliging in slechts 90 seconden. In onderstaand filmpje zie je hoe dit in zijn werk ging.

Hoe hackte hij de Tesla Model X precies?

Om de Tesla Model X mee te nemen hackte hij eerst de sleutelhanger via Bluetooth. Vervolgens haalde hij uit de sleutelhanger een code om de prijzige bolide te ontgrendelen. Hoe hij het precies gedaan heeft onthult hij in januari, maar duidelijk is dat hij niet veel nodig had. Hij moest binnen zo’n 4,5 meter van de auto zijn en had de identificatiecode nodig, maar die is door de ruiten vanaf het dashboard af te lezen. Daarbij had hij een smartphone en voor $ 300,- (zo’n EUR 250,-) aan hardware nodig die hij in een rugzak vervoerde. Hij geeft in een korte uitleg aan dat hij twee zwakheden in de digitale beveiliging combineerde. Hoe het hele proces verliep zal hij onthullen tijdens de Real World Crypto conference, die in januari digitaal te volgen zal zijn.

Tesla grijpt gelijk in

De onderzoeker heeft zijn bevindingen al in augustus met Tesla gedeeld en nadat men ongetwijfeld wat schaamte kende heeft men inmiddels een software update voor de sleutelhanger gereed. Deze wordt de komende week uitgerold. Het is dus belangrijk dat je deze als Tesla-eigenaar direct downloadt. Verder rolt men de komende maand een volledige update uit om het probleem definitief te verhelpen. Wouters heeft beloofd geen details te delen waarmee de auto’s daadwerkelijk gestolen kunnen worden tot de update is uitgerold, maar voorzichtigheid is geboden. Tesla heeft overigens een zogenaamd ‘bounty-program’ waarmee mensen die problemen vinden een beloning kunnen krijgen. Het is niet bekend of Wouters dat gedaan heeft en of hij een beloning heeft gekregen. Overigens is het niet de eerste keer dat er problemen met de Tesla Model X zijn. Wellicht toch handiger om meer te focussen op de auto en het ondergoed even te laten voor wat het is.

Bron: Wired