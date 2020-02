Zo absurd veel Nederlanders gebruiken nog Huawei

Je zou zeggen dat Huawei langzaam aan het uitsterven is buiten China maar dat blijkt niet waar te zijn.





Het leek er de laatste tijd op dat Huawei definitief uit het wereldbeeld aan het verdwijnen was nadat de V.S. de oorlog verklaarde met het Chinese bedrijf. Maar hier in Nederland hebben veel gebruikers er geen probleem mee dat het einde van de Google Services nabij is.

Huawei zegt tegenover NU.nl dat er in Nederland nog maar liefst 1,5 miljoen actieve gebruikers zijn met een Huawei-toestel. Ja, in de hoogtijdagen was Huawei het tweede grootste smartphonemerk ter wereld dus van die 18 miljoen potentiƫle smartphone-gebruikers in Nederland zal statistisch gezien een groot deel een Huawei hebben. Toch is het verrassend dat na het hele debacle rondom het Chinese merk nog zoveel mensen hun smartphones gebruiken.

Wereldwijd zou Huawei nog 600 miljoen actieve gebruikers hebben tegenover 68 miljoen in Europa. De meeste van die wereldwijde gebruikers zal daarbij in China zitten, waar het merk uiteraard gigantisch is.

Voor de huidige 1,6 miljoen gebruikers van Huawei is het nog maar de vraag hoeveel impact het gedoe met Google op ze gaat hebben. Het is in principe zeker dat de Google Services er op ten duur niet meer zijn maar de V.S. heeft al laten weten nog niet klaar te zijn met het straffen van het Chinese bedrijf. Het is nog niet bekend wanneer Huawei precies met hun eigen vervangers voor Google komt. Pas dan zal pas echt duidelijk worden of Huawei buiten China nog een overlevingskans heeft.