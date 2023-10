Zo haal je het meeste uit de batterij van je iPhone 15

Apple introduceerde in september de iPhone 15, wat heeft geleid tot de ontdekking van functies die tijdens de keynote niet waren geïntroduceerd. Eén van de nieuwe functies die werd ontdekt is gericht op het verlengen van de levensduur van de batterij van je iPhone. Gedurende het gebruik van een iPhone neemt de batterijcapaciteit af, wat ook de algemene levensduur van het apparaat beïnvloedt. In dit artikel lees je hoe je deze functie kunt gebruiken en hoe je ervoor kunt zorgen dat je iPhone langer meegaat.

Nieuwe batterij-functie

Tijdens de introductie van de nieuwste iPhone 15 werd ook een extra batterijfunctie getoond. De iPhone 15 zal namelijk beschikken over een speciale ‘80% limiet’-optie. Als gebruiker kun je deze optie inschakelen, waardoor het oplaadniveau automatisch wordt beperkt tot 80%. Door deze functie te gebruiken, zal je iPhone slechts tot 80% worden opgeladen in plaats van tot 100%. Dit draagt bij aan een verlengde levensduur van je smartphone van Apple.

Hoe creëert 80% een langere levensduur?

Het kiezen van een limiet van 80% is gebaseerd op de technologie van lithium-ionbatterijen. De meeste moderne apparaten zoals smartphones beschikken over deze technologie. Het is algemeen bekend dat het opladen van je telefoon tot 100% en het laten dalen tot 0% niet bevorderlijk is voor de levensduur van je iPhone. Dit heeft te maken met de beweging van lithiumionen van de lithiumkobaltoxidelaag naar de grafietlaag in de batterij, wat energie genereert. Tijdens het opladen worden deze ionen in de tegenovergestelde richting verplaatst. Wanneer deze ionen niet gelijkmatig verdeeld zijn, ontstaat er veel druk op de batterij. Een evenwichtige verdeling, zoals bij 50%, is gunstiger voor de batterij, waarbij de druk laag blijft. Daarom is de 80% limiet ingesteld.

Stap voor stap naar een langere levensduur

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet je beschikken over een iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro of 15 Pro Max. Het is eenvoudig en kan in slechts 5 stappen worden uitgevoerd. Om je hierbij te helpen, zullen we stap voor stap uitleggen hoe je deze nieuwe functie kunt activeren op jouw iPhone.

Stap 1: Open instellingen

De 80% limiet-optie is eenvoudig te vinden in het instellingenmenu. Nadat je deze functie hebt ingesteld, hoef je er verder niets meer aan te doen. Je hoeft dit pas aan te passen als je besluit om deze functie uit te schakelen. Voor stap 1 dien je de Instellingen-app op je iPhone te openen. Dit kun je doen door het tandwielpictogram met drie spaken te zoeken en erop te tikken.

Stap 2: Open batterij

Na het openen van de Instellingen-app, moet je op zoek gaan naar de optie genaamd ‘Batterij’. Deze optie bevindt zich hoogstwaarschijnlijk ergens tussen ‘Blootstelling Meldingen’ en ‘Privacy en Beveiliging’. Zodra je het batterijpictogram hebt gevonden, tik je erop.

Stap 3: Open batterijstatus en opladen

Wanneer de batterij pagina is geopend, zul je verschillende knoppen zien. Bovenaan het scherm bevinden zich schakelaars om het batterijpercentage en de energiebesparingsmodus in te schakelen. Als je verder naar beneden scrolt, kom je bij een sectie met informatie over de totale batterijconditie en het opladen. Tik vervolgens op dit onderdeel.

Stap 4: Open de oplaad optimalisatie

Standaard staat je iPhone ingesteld op “Geoptimaliseerd”. Deze functie zorgt ervoor dat het opladen ’s nachts wordt aangepast op basis van je dagelijkse gebruikspatronen. Je kunt dit gedrag aanpassen door te tikken op de optie voor oplaadoptimalisatie.

Stap 5: Kies 80% limiet

Momenteel zie je drie energieopties: ‘Geoptimaliseerd opladen van de batterij’, ‘80% limiet’ en ‘Geen’. Om de nieuwe functie toe te passen, moet je simpelweg op ‘80% limiet’ tikken. Zodra je dit hebt gedaan, is de functie geactiveerd.