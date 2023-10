Zo houd je de administratie van je onderneming bij als zzp’er

Een goede en overzichtelijke administratie zorgt ervoor dat jij altijd inzicht hebt in de prestatie van je bedrijf. Door je administratie up-to-date te houden krijg je een duidelijk overzicht van jouw kosten, omzet en winst. Eventueel kun je hierop inspelen door de strategie aan te passen als je ziet dat het fout gaat. Ook voor de Belastingdienst is nauwkeurige administratie erg belangrijk.

Als zzp’er zit je alleen in een bedrijf. Waar bedrijven met meerdere medewerkers vaak iemand in dienst hebben die is gespecialiseerd in het bijhouden van de administratie, moet jij het helemaal alleen doen. Wij hebben daarom drie tips opgesteld die je kunnen helpen bij het bijhouden van de administratie van jouw onderneming. Je leest de belangrijkste tips hieronder.

#1 Maak gebruik van handige boekhoudsoftware voor zzp’ers

Ten eerste raden wij aan gebruik te maken van een boekhoudsoftware. Zo zorg je ervoor dat je alle gegevens op één plek bewaard. Bovendien bespaar je kostbare tijd door de mogelijkheid te automatiseren. Wij hebben een aantal van de beste software voor zzp’ers vergeleken.

e-Boekhouden.nl De eerste aanbieder van boekhoudsoftware is e-Boekhouden.nl. Dit is een complete, maar gebruiksvriendelijke software voor zzp’ers. Met deze software bespaar je tijd, zorg je ervoor dat je geen gegevens kwijt raakt en heb je overal en altijd inzicht in jouw boekhouding. Bekijk hier of e-Boekhouden.nl bij jouw onderneming past

SnelStart De volgende boekhoudsoftware die geschikt is voor zzp’ers, is die van SnelStart. Deze softwareaanbieder snapt dat je als ondernemer het liefst niet te veel tijd kwijt wilt zijn met administratie. Daarom is administratie met SnelStart zo klaar. Bonnetjes kun je eenvoudig inscannen en factureren. Offertes zijn binnen enkele minuten verstuurd en met SnelStart regel je ook jouw btw-aangifte zelf. De software houdt namelijk automatisch bij hoeveel je per Btw-periode moet afdragen. Begin jouw proefperiode bij SnelStart via deze link

Moneymonk De laatste software in dit rijtje is die van Moneymonk. Deze aanbieder helpt je ervaren te worden in het boekhouden. Doordat ze gebruiksvriendelijke modules aanbieden, kan iedereen leren zijn boekhouding zelf bij te houden. Een groot voordeel is dat je bij Moneymonk een unieke kickstart korting ontvangt. Kleine, nieuwe bedrijven krijgen maar liefst 70% korting. Zo leer je administratie bij te houden, zonder dat je meteen een duur pakket aan moet schaffen. Meld je nu aan bij Moneymonk om jouw boekhouding in orde te maken

#2 Plan vaste momenten in voor het doen van je administratie

Naast dat het aan te raden is om een boekhoudsoftware te gebruiken, raden wij ook aan om administratie op een vast moment in de week of maand te doen. Ritme en geordendheid is van groot belang voor een onderneming. Wanneer je de administratie iedere keer op hetzelfde moment doet, voorkom je chaos is in je planning. Ook voorkom je dat je te laat facturen inlevert of belasting opgeeft. Je kunt een boete krijgen van de Belastingdienst als je te laat je aangifte instuurt.

#3 Noteer het aantal uren die je hebt gewerkt

Als laatste is het belangrijk om het aantal uren dat je hebt gewerkt te noteren. Dit heeft een verschillende redenen. Ten eerste werken we in Nederland met een urencriterium. Als ondernemer kun je van een aantal voordelen genieten als je het uren criterium haalt. Zo heb je bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting en een ondernemersaftrek. Hierbij is het wel belangrijk dat je minimaal 1225 uur in een kalenderjaar aan de onderneming hebt gewerkt. Noteer je de uren niet goed, dan zal je ook niet profiteren van deze regeling.

Daarnaast moet je factureren sturen voor het aantal uur dat je voor een opdrachtgever hebt gewerkt. Het is belangrijk dat je hier geen fouten in maakt. De opdrachtgever betaalt jou namelijk uit voor hoeveel je werkt.

Met een beginnende onderneming zul je nog niet zoveel facturen hoeven te versturen. Je hebt waarschijnlijk nog maar een klein klantportfolio of verkoopt nog niet zoveel producten. Maar naarmate je groeit, zal ook het aantal facturen dat je moet versturen toenemen. Net als bij de administratie wil je met facturatie in orde maken niet te lang bezig zijn. Daarom hebben wij de drie beste factuursoftware vergeleken.