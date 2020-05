Zo koop je een kersverse Samsung Galaxy S20+

De telefoon is al even op de markt, maar toch kun je een kersverse Samsung Galaxy S20+ kopen.

Samsung onthult zijn Galaxy S-vlaggenschip altijd in het begin van het jaar. In het geval van de Galaxy S20 Serie was dat februari 2020. Dat is alweer even geleden, want we zitten inmiddels halverwege mei. Je kunt gerust stellen dat de nieuwigheid er wel af is.

Dat neemt niet weg dat de Samsung Galaxy S20+ nog steeds een dijk van een smartphone is. Stel, je overweegt deze smartphone dan loont het misschien om hem in deze kleur te bestellen. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft deze week de kleur Aura Blue toegevoegd aan de line-up. Met dit nieuwe jasje is de Galaxy S20+ weer helemaal fris.

De Samsung Galaxy S20+ is vandaag de dag verkrijgbaar in meerdere kleurenopties. Naast Aura Blue heb je Cosmic Grey, Cloud Blue en ook Cosmic Black. Het techbedrijf verkoopt de Galaxy S20+ in Aura Blue uitsluitend via T-Mobile en Tele2.

Omdat het hier om een nieuwe kleur gaat betaal je wel de hoofdprijs. Bij de meeste telecomaanbieders kun je de Samsung Galaxy S20+ inmiddels met een korting krijgen. Voor de nieuwe variant in Aura Blue is dat niet het geval. De verkoopadviesprijs bedraagt 1.099 euro voor het vlaggenschip van Samsung.