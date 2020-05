Cijfers: Samsung Galaxy S20 verkoop dramatisch slecht

Verkoop van de Samsung Galaxy S20 zou ontzettend tegenvallen.

De Samsung Galaxy S20-serie is een van de meest krachtige smartphones van zijn generatie. Iedere vergelijking die we tegen de toestellen aan hebben gegooid, is gewonnen door Samsung. Maar kennelijk is hardware-kwaliteit geen garantie voor succes. Sterker nog, volgens cijfers van M Science (via PC Mag) gaat het uitzonderlijk slecht met de Galaxy S20.

Galaxy S20 verkoop

Volgens de onderzoekers heeft Samsung een gigantische impact gehad op 5G smartphones in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is de verkoop van het S20-toestellen dramatisch tegenover voorgangers. In week 2 van de verkoop zijn nog geen 200.000 S20’s verkocht in de V.S. De Galaxy S10 ging in diezelfde week ruim 400.000 keer over de toonbank terwijl de Galaxy S9 zelfs richting de 550.000 keer werd verkocht.

Corona?

Nu heeft de Samsung met de Galaxy S20 natuurlijk een gigantisch obstakel: het coronavirus. Iedereen zit in misère thuis en dan is het kopen van extreem luxe smartphones misschien niet prioriteit nummer één. Tegelijkertijd, webshops worden massaal leeg gekocht door corona. Dus is dit wel de reden?

Uit de cijfers lijkt in ieder geval deels een correlatie met corona te zijn. Dit is een aanname, maar vergeleken met de S10 en S9 gebeurt er iets raars. Na een dipje van week 3 tot en met 6 (de periode waarin massahysterie uitbrak) gaat de verkoop van de S20 weer omhoog. Tot nu toe nam de verkoop juist alleen maar af.

Maar laten we vooral ook niet te geheimzinnig doen; het is ontzettend aannemelijk dat Samsung hun peperdure toestel iets te peper en iets te duur heeft gemaakt. Natuurlijk deed Apple dat ook al, maar Steve Jobs’ nalatenschap heeft een keiharde fanbase die dat gewend is. Samsung niet per se. Dat zal waarschijnlijk ook reden zijn dat de Galaxy S20-serie het zo magertjes doet.

Galaxy S20 in andere landen

Nu, de Verenigde Staten zijn natuurlijk niet het middelpunt van de mensheid. Dat is in Samsung’s geval Zuid-Korea. Maar ook in het thuisland valt de verkoop behoorlijk tegen. Daarover lees je hier alles. Desalniettemin schrijven we begin vorige maand dat het toch allemaal lekker loopt bij het miljardenbedrijf. De financiële cijfers zijn namelijk behoorlijk solide.