Zo laad je elektrische voertuig op met 100% groene stroom afkomstig uit Nederland

Elektrisch rijden doe je volledig groen als je jouw elektrische voertuig oplaadt met behulp van 100% groene stroom. Uit onderzoek van onderzoeksinstituut TNO blijkt dat een EV die compleet op groene stroom rijdt, gemiddeld 70% minder schadelijke stoffen uitstoot dan eenzelfde auto die rijdt op benzine. Wat is groene stroom precies, hoe zorg je dat je daarop rijdt en wat zijn de voordelen? Je leest de antwoorden op deze vragen in onderstaand artikel.

Wat is groene stroom precies?

Bij het opwekken van grijze stroom worden er fossiele brandstof verbrand. Gedurende dit proces komen er veel schadelijke stoffen vrij, waar het milieu de nadelige gevolgen van ervaart. Een verantwoord alternatief is groene stroom. Deze stroom wordt opgewekt met behulp van natuurlijke hulpbronnen. Hieronder vallen onder andere zonlicht, wind en water. Met het opwekken wordt er geen schade gebracht aan het milieu. Bovendien is deze energiebron onuitputtelijk, omdat de natuur het blijft genereren.

Steeds vaker zie je ook openbare laadpalen werken op groene stroom. Elke laadpaal levert stroom via één specifieke energieleverancier. De eigenaar van de laadpaal waar je gebruik van maakt, bepaalt of opladen gebeurt via grijze of groene stroom. Koppel je hier je EV aan om op te laden, dan heb je geen invloed op het soort stroom dat je gebruikt. De reden waarom je nog niet overal laadpalen tegenkomt met groene stroom is omdat het aanbod zonne- en windenergie afhankelijk is van het aantal uren zon per dag en de hoeveelheid wind. De verwachting is dat de pieken en dalen in het aanbod zullen worden opgelost met innovatieve software die wordt ontwikkeld.

Wat zijn de voordelen van groene energie?

Door de overstap te maken naar groene energie, vindt er minder milieuvervuiling plaats dan bij gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast kan je ook rekenen op lagere kosten voor het gebruik van energie. Dit is vooral het geval als je gebruik maakt van zonnepanelen op je dak. Hoe meer duurzame energie er wordt gebruikt, hoe minder schaars de fossiele brandstoffen worden. Ook niet onbelangrijk: door zelf energie op te weken met behulp van zon, wind en water ben je minder afhankelijk van de verschillende leveranciers van energie. Deze opgewekte energie kan je gebruiken om bijvoorbeeld je EV op te laden aan huis. Daarnaast wordt er ook steeds vaker gebruik gemaakt van het bidirectioneel laden met je elektrische auto. Niet alleen laad je dan de elektrische auto op, ook kun je de EV als een batterij gebruiken om andere dingen op te laden.

Wil je meer weten over bidirectioneel laden?

Groen rijden met MKB brandstof laadpas?

Wil je jouw voertuig opladen met 100% groene stroom afkomstig uit Nederland? Neem je een laadpas van MKB Brandstof, dan kan je ervan uitgaan dat de stroom die je gebruikt volledig groen is. Voor elke kilowattuur die je gebruikt om op te laden, wordt er namelijk het zogenoemde Garantie van Oorsprong (ook wel bekend als GvO certificaat) gekocht. CertiQ is de organisatie die deze certificatie versterkt. Met dit digitale certificaat wordt de afkomst van de geproduceerde energie aangetoond. Toch is dit systeem nog niet helemaal waterdicht te noemen, dankzij de alsmaar veranderende vraag en aanbod van energie. Op dit ogenblik is deze manier de beste en enige regeling als het gaat om het aantonen van duurzaam verwerkte stroom.

Wil je een laadpas bij MKB Brandstof afnemen?

Ook is het mogelijk om een energieleverancier te kiezen voor een laadpaal aan huis, die 100% Nederlandse groene stroom levert. Vandebron is een voorbeeld van een energieleverancier met groene stroom. Of wek zelf je groene stroom op met zonnepanelen op je dak. Meer weten over laadpalen aan huis?