Zo maak je een gratis website in een handomdraai

Aan het begin van 2023 waren in Nederland ruim 2,1 miljoen ondernemingen. 94% van deze bedrijven beschikt over een eigen website. Met een website laat je aan je zakelijke partners en potentiële kopers zien dat je online aanwezig bent, toon je jouw expertise en geef je direct een eigen (digitaal) visitekaartje af.

Hoe professioneler je website eruit ziet, hoe groter de kans is dat mensen jouw product of dienst af zullen nemen. Lees in deze blog hoe je in een handomdraai je eigen website, webshop of blog (gratis) maakt.

Stap #1 Bepaal het doel van je website

De eerste stap als je besluit om een eigen website te bouwen, is bepalen wat het doel is van je website. Wil je bijvoorbeeld beter online te vinden zijn voor je doelgroep? Of ga je voor een hogere conversieratio? Het door jou gekozen doel is belangrijk voor de inrichting van je website.

Stap #2 Programma kiezen voor het bouwen aan je website

Eenmaal het doel van je website bepaald, kun je nu beginnen met het zoeken naar een website builder. In dit stappenplan wordt er gebruik gemaakt van JouwWeb als builder. Met Jouwweb zet je eenvoudig je website op, beheer je deze vanuit één omgeving en kun je gebruik maken van de meest populaire betaal- en verzendmethoden. Alle winst die je maakt, is ook voor jou. Dit betekent dat er 0% commissie geldt. Aanmelden is gratis: het enige wat je hoeft te doen is je naam, e-mailadres en de titel van je website in te vullen.

Kies uit de verschillende pakketten van JouwWeb

Wil je eenvoudig en binnen 10 minuten een website neerzetten? JouwWeb biedt vier verschillende pakketten om dit mogelijk te maken, bestaande uit: Gratis, Lite, Pro en Business.

Pakket Gratis

Wil je als particulier of hobbyist je website bouwen? Dan kun je ervoor kiezen het Gratis pakket af te nemen. Met dit pakket heb je toegang tot alle essentiële functies, zoals gratis hosting, onbeperkte opslagruimte en dataverkeer, 50+ designs waar je uit kunt kiezen, persoonlijke ondersteuning, een blog-functie en een beveiligde verbinding. Je website is bij dit pakket inclusief reclame. Kortom, het Gratis pakket is geschikt voor de echte basic. Voor een professionele website met handige functies, is het raadzaam het Pakket Lite, Pro of Business te nemen.

Pakket Lite

Bij een Gratis pakket beschik je niet over een eigen domeinnaam. Wil je dat wel? Kies er dan voor om het Lite pakket af te nemen met een eenvoudige versie van je (enkele) domeinnaam. De eerste 3 maanden zijn volledig kosteloos, hierna betaal je 4,50 euro per maand. Er worden geen opstartkosten gerekend. Met dit pakket heb je toegang tot de verschillende basisfuncties: gratis hosting, onbeperkt aantal webpagina’s en dataverkeer, persoonlijke ondersteuning, blog-functie en een beveiligde verbinding. Je website is niet reclamevrij met het Lite pakket.

Pakket Pro

Ook wanneer je kiest voor het Pro pakket, zijn de eerste 3 maanden gratis. Na deze 3 maanden betaal je een bedrag van 8,50 per maand. Er worden geen extra opstartkosten gerekend. Pro is hét meest populaire pakket onder ondernemers. Enkele van de meest belangrijke functionaliteiten waar je toegang tot hebt ten op zichte van Lite zijn:, 1 mailbox, webshopfunctie, 10 producten, koppelingen met je boekhouden, mobiele balk, uitgebreide statistieken, zoekfunctie en een koppeling met Google Analytics om inzichten te verkrijgen in je websitebezoekers. Daarnaast wordt er op je website geen reclame getoond.

Pakket Business

And last but not least: het pakket voor de echte professionals, genaamd het Business pakket. Ook hier biedt JouwWeb de eerste 3 maanden gratis aan. Hierna betaal je 17 euro per maand. Je krijgt dan toegang tot alle features die een goede website of webshop hoort te hebben, bijvoorbeeld: 1 domeinnaam, 1 XL mailbox, onbeperkte webpagina’s, onbeperkte producten, eigen favicon, onbeperkte foto-albums, audio, HD Video en een handige koppeling met Google Search Console, Google Analytics en Google Mijn Bedrijf.

Stap #3 Website vullen

Na het kiezen van een passend pakket voor jouw website, is het tijd om je website te vullen. Regelmatig worden er nieuwe designs toegevoegd waar je uit kunt kiezen. De kleuren en opmaak die in het design staan, zijn vrij om aangepast te worden waardoor je jouw website helemaal naar wens kunt inrichten. Zo maak je van je website een sterk staaltje branding. Heb je aanpassingen gedaan en wil je deze later toch nog wisselen? Dat is geen probleem.

Voortvarend aan de slag gaan? Bekijk in de video hieronder de 5 essentiële webdesign tips voor beginners.