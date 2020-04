Zo ontgrendel je jouw iPhone met mondkapje

Meer aanpassingen in iOS 13.5 stemmen iPhone beter af op Coronamaatregelen.

Apple is qua FaceID koploper. Veel mensen gebruiken dan ook deze optie om hun iPhone te ontgrendelen. Dat is normaal gesproken een mooie oplossing, maar minder handig nu we massaal aan de mondkapjes (waar overigens een run op is) moeten. FaceID gebruiken betekent dat het mondkapje af moet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Apple bedacht hiervoor een oplossing.

Software-aanpassing voor iPhones zonder FaceID

Je kunt de iPhone na uitrol van de update namelijk makkelijker ontgrendelen met een pincode. Na de upgrade kan je van de bodem van het vergrendelde scherm naar boven swipen. Hierna verschijnt dan met iOS 13.5 direct het invulvenster voor de pincode.

iOS 13.5 brengt meer Corona-voorbereiding

In de ontwikkelversie van iOS 13.5 is inmiddels ook te zien dat er geprogrammeerd is voor integratie van de aankomende COVID-app, die Apple samen met Google aan het ontwikkelen is. Als laatste Corona-update brengt Apple naar verwachting een aanpassing in FaceTime. Nu wordt het beeld van de spreker automatisch vergroot. Om makkelijker te kunnen schakelen en meer gebruiksgemak te bieden komt er een optie om dat beeld klein te houden.

Ook iPhone 12 aangepast in verband met Corona?

Nu FaceID complicaties oproept zal men ook voor de komende iPhone 12 een andere, veilige manier van inloggen moeten verzinnen. Nu kunnen we allerlei futuristische oplossingen bedenken, maar in het kader van ‘better safe than sorry’ lijkt Apple op veilig te spelen. Volgens geruchten komt de TouchID-knop namelijk weer terug op de iPhone 12.

Wanneer iOS 13.5 wordt uitgerold is nog niet bekend. Ook is het nog niet zeker (aangezien het een ontwikkelaarsversie is) dat alle Corona-updates in de definitieve versie van iOS 13.5 te vinden zullen zijn. Gegeven de situatie en de vastberadenheid van Apple is er echter weinig twijfel dat de definitieve versie met genoemde aanpassingen snel uitgerold zal worden.

Bron: Techradar